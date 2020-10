Eugène Fromentin

Les Maîtres d’autrefois

édition de Pierre Moisy

Paris, Classiques Garnier, coll. Classiques Jaunes, 2020

Né d’un séjour en Belgique et aux Pays-Bas, Les Maîtres d’autrefois est un récit de voyage artistique consacré aux grands maîtres des écoles du Nord de l’Europe. Plus encore, cet ouvrage constitue une confession artistique de Fromentin, lui-même peintre : conscient des limites de l’académisme, il s’ouvre à un art plus libre.

