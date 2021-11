Études sartriennes 2021, n° 25 : Autour du Mémoire sur l'image (1927)

sous la direction de Vincent de Coorebyter et Grégory Cormann

Seule revue francophone dédiée à Sartre, Études sartriennes couvre tous les aspects de son œuvre. Outre des études spécialisées, elle publie également des inédits de Sartre.

AUTOUR DU MÉMOIRE SUR L’IMAGE (1927) /

ON THE DISSERTATION ON THE IMAGE (1927)

Grégory Cormann

Plaidoyer pour une génétique collective.

Une autre lecture des textes de jeunesse de Sartre, 1926-1927 /

Plea for a collective genetics.

Another reading of Sartre’s early texts, 1926–1927 11

Gautier Dassonneville

Sartre, l’imagination créatrice

et la naissance de l’esthétique française dans les années 1920 /

Sartre, the creative imagination,

and the birth of French aesthetics in the 1920s 31

Hiroaki Seki

Pensée, image et langage. Sartre et Henri Delacroix /

Thought, image, and language. Sartre and Henri Delacroix 53

Frédéric Cossutta

Le jeu des images dans la prose conceptuelle de Sartre /

The play of images in Sartre’s conceptual prose 81

Vincent de Coorebyter

De L’Imagination à L’Image dans la vie psychologique –

l’inconsistance du souvenir /

From L’Imagination to L’Image dans la vie psychologique –

the inconsistency of memory 121

VARIA / VARIA

Thomas Franck

Traces et matérialités de l’amitié entre Sartre et Giacometti /

Remnants and materialities from Sartre and Giacometti’s friendship 149

Résumés/Abstracts 183