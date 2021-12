Le détour et le détournement, au lieu d’utiliser une langue ordinaire, libèrent les mots. Ils se proposent d’enlever tout ce qui « bétonne » le sens, et par conséquent de résister à tous les ordres institués et à toutes exactitudes menaçantes. Ces deux procédés discursifs cherchent à pratiquer une hygiène de l’usage de la langue. Ils lui restituent les possibles qu’occulte son fonctionnement ordinaire et révèlent à l’intérieur même du discours la possibilité d’un fonctionnement tout à fait autre. En faisant valoir la subtilité de l’oblique et du biais, « ouvrant les jeux infinis de la manipulation », ils instaurent une poétique de l’incertitude et une éthique qui rejette la bonne conscience et la force de tout pouvoir.



Table des matières



Mustapha TRABELSI

Avant-propos……………………………………………………….............................................................................7



Première partie

Le détour et la poétique du mot



Laurent FOURCAUT

Le jeu sur les mots comme détournement créateur dans quelques chansons de Claude Nougaro..........17



Pierre GARRIGUES

Tours et détours, figures du désir……………………………....................31



Badreddine BEN HENDA

« Madame Bovary, le cas Binet »………………………...............................................39



Antonio GURRIERI

La géographie du détour dans « Malemort » d’Édouard Glissant…………………………………51



Akila ZOUARI

Détour et retour de la passion d’une pensée dans la poésie de Paul Valéry…………………59



Deuxième partie

Le détour comme aventure scripturale



Fettouma QUINTIN

L’écrit féminin entre bâillonnement et subterfuge…….........................................69



Raoudha ALLOUCHE

Le détour dans l’œuvre de Théophile Gautier : de l’expérience spatiale à l’aventure scripturale...........81



Salsabil GOUIDER

Détour et dialogisme dans « Une visite nocturne » de Théophile Gautier...............89



Asmaa EL MEKNASSI

Nerval et le détour par l’Orient...................................................................99



Injazette BOURAOUI

Au détour du calligramme : détournement typographique et renouvèlement poétique chez Dotrement et Apollinaire.........111



Hazar GHARBI

« Le fragment ou le détour infini »……………............................................123



Béchir KAHIA

Au détour de « l’odeur si belle » : romance et goudron chez Jean Giono………..129



Troisième partie

Le détour comme aventure esthétique



Malek OUAKAOUI

L’art du détour dans le cinéma expressionniste................................143



Kamel SKANDER

L’écriture de Michel Leiris : une poétique du détour ?......................149



Zouhour BEN AZIZA

Smiley et ponctuation expressive : les détours du discours électronique………157



Quatrième partie

Du détour au détournement



Mustapha TRABELSI

Du détour au détournement en littérature……………...............167



Françoise GEVREY

Le détournement du conte dans « Le Bélier » et dans l’« Histoire de Fleur d’Épine » d’Hamilton…………..................175



Ola BOUKADI

L’incipit ou l’ouverture dans « Vie et Opinions de Tristram Shandy » (1759) : lieu d’un détour narratif..............................189



Faten SOMAI

Parodie et argumentation : de l’usage du détournement de l’événement. L’exemple de la revue électronique « Lerpesse »........197



Sabeh AYADI

La parole politique : des tours qui valent le détour…..................................................209



Rim SDIRI

Détours et humour dans le cadre publicitaire…..............................................219



Marion VIDAL

Fray Luis de Léon, imitateur d’Horace Analyse des Odes II, 9 et II, 12………………...229