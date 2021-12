Littérature et mathématiques : dérivées variables

Revue Études littéraires, vol. 50, 2 / 2021

sous la direction de Catherine Khordoc et Dominique Raymond



Incompatibles à première vue, les sphères de la littérature et des mathématiques sont ici rapprochées afin d’explorer les pistes qui s’ouvrent par la rencontre improbable des deux disciplines. Le présent numéro d’Études littéraires s’inscrit donc dans la lignée des travaux de recherche qui, depuis 2000, témoignent de l’intérêt croissant suscité par ces nouvelles avenues, tant du côté des œuvres qui se prêtent à une lecture que l’on pourrait dire mathématique, que du côté des approches par lesquelles aborder les textes.



Les articles de ce dossier explorent les traversées possibles entre les deux disciplines sans nécessairement passer par l’Oulipo, n’écartant toutefois pas les œuvres oulipiennes. Concentré sur la littérature contemporaine – notamment sur les œuvres de Salah Stétié, de Wajdi Mouawad et d’Anne Garréta –, mais touchant aussi à l’œuvre de Diderot, ce numéro rend compte des relations entre littérature et mathématique sur les plans de la production du texte et de la lecture. De la géométrie à la cryptographie en passant par l’algèbre, la figure fractale et les théories des graphes et des nombres, les concepts mathématiques convoqués dans ces études conduisent ici à la poésie, là à la mise en abyme, c’est-à-dire à la littérature.



Les nombreux croisements présentés dans ce dossier d’Études littéraires, et surtout le constant réseau d’échanges entre les formes littéraires et mathématiques dont l’histoire rend compte, rendent résolument obsolète la question de la distance entre les deux domaines de connaissance.

SOMMAIRE

PRÉSENTATION

Combien mesure donc la distance entre littérature et mathématiques? 7

ÉTUDES

Natalie Berkman

L’Oulipo et la géométrie: l’étrange utilité de la table des matières 17

Dominique Raymond

«Une nouvelle manière de voir le monde». Jalons pour une poétique de la figure fractale en littérature 35

Fadi Khodr

La poésie mathématique de Salah Stétié 51

Catherine Khordoc

Cryptographie et poésie: dimensions mathématiques dans Incendies et Ciels de Wajdi Mouawad 67

Caroline Lebrec

Pour une lecture queer contrainte de Sphinx d’Anne Garréta : entre clinamen et variables sur le genre 81

Guillaume Surin

Dérivées variables: mathématiques et littérature au xxie siècle. Vers un lyrisme stochastique 101

Nataša Raschi

La constante mathématique dans l’œuvre de Diderot 121

Dialogues

Cassie Bérard et Antoine Dussault

Mathématique de l’idéal : Sébastien Brebel et la fiction du chaos 143

Christelle Reggiani

Mathématiques, littérature, histoire, ou comment Michèle Audin a écrit certains de ses livres. Entretien 159

Compte rendu

Dominique Raymond

Du mythe à la réalité et vice versa. Marc Lapprand, Pourquoi l’Oulipo ?, Québec, Presses de l’Université Laval, 2020 171

ANALYSES

Guillaume Thouroude

Perspectives littéraires sur l’œuvre d’Ibn Battuta : le merveilleux, l’auctorialité et la double rhétorique du voyageur 177

Nicolas Duriau

L’Année galante (1785) ou le reflet d’un «miroir à putains»: portrait du marquis de Létorière en femme entretenue 191

Valérie André

Comment peut-on être rousseau ? Étude de la perception de la rousseur au siècle des Lumières 209

Notices sur les collaborateurs et collaboratrices

Résumés / Abstracts