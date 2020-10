Référence bibliographique : Études littéraires, vol. 49.2-3, « Littérature francophone de Belgique : Langue, Identité, Histoire. À partir des travaux de Marc Quaghebeur », Université Laval, 2020. EAN13 : 9782920949867.

Vient de paraître

Littérature francophone de belgique : Langue, Identité, Histoire. À partir des travaux de marc quaghebeur

Études littéraires, vol. 49,2-3 / 2020

sous la direction de Christiane Kègle et Jean de Dieu Itsieki Putu Basey

Depuis La Légende d’Ulenspiegel (1867) de Charles De Coster, les territoires artistiques construits par les auteurs belges francophones et leur appropriation de l’outil linguistique – écrire en français mais hors des canons imposés par Paris – ont fait école. Articulée autour des travaux fondateurs de Marc Quaghebeur, dont l’ensemble de l’œuvre se lit comme une archéologie de la mémoire, cette nouvelle parution d’Études littéraires nous dévoile la richesse, la densité et la grande diversité de la production littéraire de la Belgique francophone.

Avec pour cadre analytique les notions de « Langue », d’« Identité » et d’« Histoire », les articles composant ce dossier examinent les œuvres d’une impressionnante variété d’auteurs – tels qu’Henry Bauchau, Charles De Coster, Marie Gevers, Michel de Ghelderode, Thierry Haumont, Jean-Louis Lippert, Maurice Maeterlinck, Paul Nougé, Guy Vaes et Paul Willems, pour ne nommer que ceux-ci. Ils explorent les avenues de la création littéraire de la Belgique francophone dans des contextes sociohistoriques singuliers, montrant les diverses manières par lesquelles le travail de/sur la langue exprime et sert les enjeux d’une identité et d’une Histoire. Balisé par trois contributions de Marc Quaghebeur, le numéro se ferme par un entretien inédit – publié exclusivement dans la version numérique d’Études littéraires diffusée sur la plateforme Érudit –, où il se confie sur ses trois décennies d’amitié avec Henry Bauchau et met au jour le singulier dialogue créatif et critique qui les a animés.

Ce numéro d’Études littéraires permettra au lecteur de constater la vitalité de la recherche sur la littérature francophone de Belgique et de mieux comprendre, à la faveur des analyses menées ici, les origines et les avancées d’une littérature qui affirme une identité complexe et raconte une Histoire singulière.

-----------------------

Fondée en 1968, Études littéraires est une revue publiée par le Département de littérature, théâtre et cinéma de l’Université Laval. Elle se consacre à la diffusion de la recherche en littérature, dans une perspective interdisciplinaire. Nous vous invitons à nous faire parvenir vos propositions d’articles libres ou de dossiers thématiques à l’adresse suivante : revueel@lit.ulaval.ca

Pour en apprendre davantage sur la revue et ses modalités d’abonnement et de diffusion au Canada et à l’étranger : www.etudes-litteraires.ulaval.ca ; pour la consultation de plus de 98% des numéros d’Études littéraires en libre accès : https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/