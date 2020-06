Études françaises, volume 56, numéro 1

Les Presses de l'Université de Montréal, 2020.

EAN13 : 9782760642645.

« Le monde en ruines : espaces brisés de la littérature contemporaine »

Sous la direction de Vincent Gélinas-Lemaire

La littérature contemporaine est hantée par la ruine : celle des hauts-fourneaux abandonnés à la rouille par leurs consortiums mondialisés ; celle des villes ravagées par la guerre et les catastrophes naturelles ; celle des mondes inhabitables d’un futur dystopique. Ces ruines ne sont plus héritières de la Rome mélancolique de Du Bellay ou de l’Arcadie pastorale de Poussin et du Lorrain ; elles ont oublié la nature, Dieu et le temps long. Si, donc, les ruines ne s’attachent plus à l’idéal, si elles ne sont plus le site d’une contemplation rêveuse, quel rôle jouent-elles dans les littératures française et québécoise du XXIe siècle ? Sont-elles les marques lisibles d’un mal historique, social, spirituel ? Comment et pourquoi ont-elles ainsi proliféré dans la géographie fictionnelle de notre ère ? Cette livraison propose une variété de réponses à ces questions : ses contributeurs s’interrogent notamment sur leur surgissement dans les textes de Jean Echenoz, Antoine Volodine, Sylvain Tesson, Jean-Paul Kauffmann et Stéphane Vanderhaeghe et dans ceux, en domaine québécois, de Nicolas Dickner. Elle explore également l’absorption, par de nombreux auteurs contemporains, des portraits photographiques de la ville de Détroit, aux États-Unis, dévastée par la désindustrialisation. Saisi dans son ensemble, ce numéro offre une perspective neuve et cohérente sur un motif essentiel de l’écriture au présent.

Table des matières :

Vincent Gélinas-Lemaire,

Présentation. Le monde en ruines : espaces brisés de la littérature contemporaine, p. 5-13.



Christine Jérusalem,

De la ruine aux décombres : esthétique du reste dans 14 de Jean Echenoz, p. 15-30.



Gaspard Turin,

Comment vivre en ruine(s) ? L’apocalypse selon Antoine Volodine, p. 31-47.



Marie-Hélène Voyer,

Nicolas Dickner et le charme discret des ruines, p. 49-64.



Isabelle Daunais,

« Une fissure dans le présent » : la ruine comme échappée chez Sylvain Tesson et Jean-Paul Kauffmann, p. 65-76.



Vincent Gélinas-Lemaire,

Tout dissoudre : la poétique de la ruine dans Charøgnards de Stéphane Vanderhaeghe, p. 77-90.



Raphaëlle Guidée,

Disparaître dans les ruines du capitalisme.

L’imaginaire de Détroit dans la photographie et la littérature françaises contemporaines, p. 91-106.



Ilaria Vidotto,

Parce que c’était je, parce que c’était (parfois) moi :

remarques sur quelques îlots autobiographiques de À la recherche du temps perdu, p. 109-123.