Études françaises, volume 56, numéro 3

« Noms d'auteurs »

Les Presses de l'Université de Montréal, 2020.

EAN13 : 9782760643932.

La notion d’auteur est une énigme pour les disciplines littéraires. De nombreuses difficultés méthodologiques et théoriques liées au statut de l’auteur ont en effet pour origine la nature fuyante du nom propre.

Si c’est avant tout par son nom que l’auteur manifeste son identité, le nom d’auteur n’en est pas moins un nom bien particulier. Il cautionne l’écrit auquel il est apposé et s’associe à un ensemble de titres. D’où sa spécificité : contrairement aux anthroponymes usuels, il ne renvoie pas nécessairement à une personne, son référent étant déterminé par l’institution de la signature. Un nom d’auteur est donc un nom propre et, en même temps, un acte de validation. C’est un opérateur de différenciation au sens où il permet de sceller l’unité d’une œuvre et de la distinguer de toutes les autres.

Ce dossier se propose d’approfondir ces particularités du nom d’auteur en examinant ses fonctionnements spécifiques dans les différents genres de discours. Il s’attache notamment au cas de l’anonymat, aux signatures collectives et à l’insertion du nom de l’auteur dans sa fiction.

Sommaire

La rédaction, Il y a cinquante ans Études françaises et L’homme rapaillé de Gaston Miron, p. 3–8.



Yves Baudelle, Mirna Velcic-Canivez, Noms d’auteurs. Présentation, p. 11–18.



Mirna Velcic-Canivez, Quand le nom d’un témoin est un nom d’auteur. Le Jan Karski de Yannick Haenel et les limites du témoignage, p. 19–38.



Charline Pluvinet, L’un et le multiple. Le nom d’auteur dans les écritures collectives publiées de Général Instin et de L’AJAR, p. 39–55.



Yves Baudelle, Le nom de l’auteur dans son texte (autobiographie et autofiction), p. 57–83.



Maxime Decout, Se pasticher ou comment s’imiter pour se réinventer, p. 85–100.



João Luís Lisboa, Les noms dans les nouvelles à la main, p. 101–115.



Luís Manuel A. V. Bernardo, La fonction auteur entre épistémologie et éthique. Sur les traces de Michel Foucault, p. 117–138.



Olivier Collet, Un Moyen Âge sans noms ? Statuts d’auteur et anonymat dans les textes vernaculaires des XIIe et XIIIe siècles, p. 139–156.



Julien Alarie, Plans rapprochés et fondus enchaînés dans Envoyée spéciale de Jean Echenoz, p. 159–176.