Études Bachelardiennes, n°1

"Bachelard, penseur de l'écologie?"

sous la direction de Jean-Philippe Pierron

En libre accès en ligne à l'adresse : https://www.mimesisjournals.com/ojs/index.php/bachelardstudies/issue/view/52

SOMMAIRE

Jean-Philippe Pierron

Bachelard: An Ecological Thinker?

Bachelard: penseur de l’écologie ?

Bachelard: pensatore dell’ecologia?

Gérald Hess

Gaston Bachelard et La poétique de la rêverie. Une interprétation écologique

Kuan-Min Huang

Dwelling Together on Earth: An Ecological Consideration from Bachelard’s Cosmo-analysis



Fabrizio Palombi

Une écologie surréaliste : le Lautréamont de Bachelard

Riccardo Barontini

Portrait du philosophe en écrivain : une lecture écopoétique de l’oeuvre de Gaston Bachelard



Marco Dal Pozzolo

Corpo organico, corpo animale : le rêverie bachelardiane della corporeità



Elodie Hotton

Éthique, poétique et esthétique d’un réenchantement du monde : Du bonheur d’habiter la maison au bonheur d’habiter le monde



Layla Raïd

Célébrer la puissance du lieu. De Gaston Bachelard à Val Plumwood



Blanca Solares

À la manière de l’abeille ... Gaston Bachelard, cosmogonie et imagination

Riccardo Barontini

Bachelardian Approaches to Ecology

Valeria Chiore

Natura sive Deus. La Nature – Oikos, Mère, Dieu –, entre Imamichi, Dufrenne, Spinoza

Eileen Rizo-Patron

Sounding the Noumenal in the Phenomenal: Gaston Bachelard and José María Arguedas



Clare Sibley

Gaston Bachelard: écocritique avant la lettre ?

François Dagognet

François Dagognet, Brunschvicg et Bachelard , «Revue de Métaphysique et de Morale», n° 1, janvier-mars 1965, p. 43-54

Gilles Hiéronimus

Soin des images, soin des mots, soin de la nature: Conversation autour de Prendre soin de la nature et des humains (Paris, Les Belles Lettres, 2019)

Claudio D’Aurizio

A. Alison, Épistémologie et esthétique de l’espace chez Gaston Bachelard, Paris, Mimesis France, 2019, 316 p., Préface Jean-Jacques Wunenburger



Jean-Jacques Wunenburger

Jean-Michel Wavelet, Gaston Bachelard, l’inattendu. Les chemins d’une volonté. Paris, L’Harmattan, 2019, série « Biographies », 272 p., Préface de Philipe Meirieu