Étienne Anheim, Laurent Feller, Madeleine Jeay et Giuliano Milani (dir.),

Le Pouvoir des listes au Moyen Âge – II : Listes d’objets / listes de personnes,

Éditions de la Sorbonne, collection "Histoire ancienne et médiévale ", 2020.

EAN13 : 9791035105747.

Le Moyen Age aimait les listes. En énumérant et organisant les êtres et les choses, pour les gérer ou simplement les connaître, les listes médiévales éprouvaient la performativité de l'écriture dans une société où son usage restait restreint à une élite. En effet, ces listes étaient une façon d'agir sur le monde, et pas seulement de se le représenter. La rédaction d'inventaires de livres, de joyaux et d'outils, mais aussi de listes de serfs d'un domaine ou d'habitants d'une ville, comme l'utilisation littéraire d'énumérations inspirées de ces pratiques sociales, ont marqué la manière dont l'Europe médiévale a construit les relations entre les hommes et les objets dans la longue durée.

Ce volume, qui est le deuxième volet d'un projet collectif consacré au " pouvoir des listes " au Moyen Age, dont le premier a été publié en 2019, poursuit une exploration anthropologique du Moyen Age rendue possible par la pratique de la mise en listes et la transmission de celles-ci à l'intérieur des documents les plus divers. En confrontant les travaux de sociologues et d'anthropologues, comme Bruno Latour et Philippe Descola, à la documentation médiévale, l'ouvrage tente de comprendre le statut de ces unités individualisables et mobiles que sont les personnes et les objets dans l'Europe du VIIe au XVe siècle. Le livre montre ainsi comment la pratique médiévale de la liste est révélatrice de formes singulières de dominations sociopolitiques et d'évaluations juridique et économique, mais aussi de relations entre humains et non-humains, entre sujets et objets, profondément différentes de celles qui se sont mises en place avec la modernité.

Table des matières

Listes d’objets et de personnes

Étienne Anheim, Laurent Feller, Madeleine Jeay, Giuliano Milani

La liste comme totalité

Les listes de population lucquoises des années 1370-1372 : outils d’histoire politique

Diane Chamboduc de Saint Pulgent

La logique des listes dans les traités de médecine. À propos des « catalogues » d’urines (XIIe-XVe siècle)

Laurence Moulinier-Brogi

La liste dans la danse macabre. La danse macabre comme liste

Karin Becker

Listes de livres à la cour de Bourgogne (XVe-XVIe siècle)

Hanno Wijsman

La liste comme monument

Des res en série au haut Moyen Âge. Les listes dans le Liber pontificalis et les Gesta pontificum autissiodorensium

Eliana Magnani

Listes de défunts. Les nécrologues de San Isidoro de León

Carlos M. Reglero de la Fuente

Manger par le menu. Fonctions et formes des listes de mets aux XIVe et XVe siècles

Bruno Laurioux

Victimes de Fortune, victimes d’Amour : la liste entre littérarité et subjectivité

Jean-Claude Mühlethaler

La liste comme maîtrise

Production et reproduction des listes d’hommes et de femmes assujettis au monastère (entre Seine et Rhin, IXe-XIIe siècle)

Nicolas Schroeder

La transmission des outils et leur mise en liste. Quelques réflexions à partir d’exemples provençaux des XVe et XVIe siècles

Philippe Bernardi

Poésie de la marchandise. La mise en liste littéraire des objets

Madeleine Jeay

Commercer avec les objets et les choses : perspectives anthropologiques

Thierry Bonnot

Auteur-e-s

