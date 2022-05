Adresse : Salle Kantor 56 Rue du Taur Université Toulouse Jean-Jaurès

16e Journée d’étude des doctorantes d’LLA-CRÉATIS



"Esthétique & politique des figures « féminines » dans les reprises chorégraphiques : des (ré)activations féministes ?"



Salle Kantor, 56 Rue du Taur, Université Toulouse Jean-Jaurès

Vendredi 20 mai 2022



Contact : je.llacreatis@gmail.com





9h-9h15 : Accueil



9h15-9h30 : Introduction par le comité d’organisation





Réactivations #1 – Les corps du ballet classique

Modéré par Pauline Boschiero, doctorante en Arts du spectacle, spécialité danse, Université Toulouse - Jean Jaurès.



9h30-9h50 : « Corps révoltés, corps sexués, corps virtuoses : de Fuenteovejuna de Lope de Vega à Laurencia de Vakhtan Chabukiani », Florence d'Artois, Maîtresse de conférences en Littérature de l’Espagne du Siècle d’or, Sorbonne Université.



9h50-10h10 : « Les relectures de Mats Ek : démystification de “la femme” », Song Huang, Doctorante en Littérature Comparée, Sorbonne Université.



10h10-10h30 : « Princesses et sorcières : figures féminines dans le(s) conte(s) des fées en danse », Charitini Tsikoura, docteure en Études Théâtrales, Université Paris Nanterre.



10h30 : Temps d’échanges



11h-11h30 : Pause-café





Réactivations #2 – Les figures mythiques

Modéré par Andréa Leri, doctorante en Études théâtrales, Université Toulouse – Jean Jaurès.



11h30-11h50 : « Médée dans la Caraïbe -“(Ré)activations” féministes dans la danse-théâtre de Koré (Barranquilla, années 1990) », Ivan Jimenez, Maître de conférences en Espagnol et études latino-américaines, Université Paris-Est Créteil.



11h50-12h10 : « Mères indignes, catins, et danseuses : la ré-écriture autobiographique des personnages féminins chez Martha Graham et Valeska Gert », Lucas Serol, Doctorant en Littérature Comparée, Université de Strasbourg.



12h10-12h30 : Temps d’échanges





12h30-14h : Pause-déjeuner (prise en charge par le laboratoire LLA-Créatis)



14h-15h : Entretien avec Pol Pi

Modéré par Leslie Cassagne (doctorante en théâtre et danse, Université Paris 8, ATER à l’université Toulouse Jean-Jaurès) et Soline Olivier (étudiante en L3 Lettres et arts / Danse et cirque, Université Toulouse 2 Jean Jaurès).



15h – 15h30 pause café







Réactivations #3 – Décoloniser le regard

Modéré par Chloé Dubost, doctorante en Études théâtrales, Université Toulouse - Jean Jaurès.





15h30-15h50 : « Décoloniser la Vénus Hottentote : expérience vécue, défense et guérison de la blessure coloniale », Raisa Inocêncio, Doctorante en philosophie, Université de Toulouse.



15h50-16h40 : « La danse orientale est-elle féministe ? Entre "male gaze" et "female empowerment" », Caroline Achouri, Enseignante, chorégraphe et interprète en danse orientale, Toulouse.



16h40-17h10 : Extraits de la conférence en immersion « Le ventre de la danse. Une histoire de la danse orientale », Caroline Achouri et la Cie Al-Raqs.





17h10 : Temps d’échanges



17h30 : Clôture conviviale

Comité d’Organisation : Leslie Cassagne, Pauline Boschiero, Chloé Dubost, Andréa Leri, et Soline Olivier

Comité scientifique : Gilles Jacinto, Anne Pellus, Muriel Plana, Floriane Rascle



Pour son aide précieuse lors de l’organisation de cette journée, nous tenons à remercier Sandra Bort, responsable administrative du laboratoire LLA-CRÉATIS.