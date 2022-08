Essence, puissance, activité dans la philosophie et les savoirs grecs

sous la direction de Ghislain Casas, Philippe Hoffmann et Adrien Lecerf

Paris, Classiques Garnier, coll. Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne, 2022

Actes de deux journées d’études (douze contributions) tenues à Paris et Oxford sur ousia, dynamis et energeia, triade conceptuelle récurrente dans la pensée et les pratiques antiques, philosophiques (ontologie, physique, théologie) ou non (médecine, grammaire, rituels magiques).

Table des matières