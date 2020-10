Erwan Hupel, Gwendal Denis, Jon Casenave,

Les nouveaux chemins de la littérature, repenser l’analyse des littératures en langues minorisées,

TIR, 2020.

EAN13 : 9782917681534.

Les 14 et 15 mars 2019, l’Université Rennes 2 accueillait un colloque international consacré aux littératures en langues minorisées. Le présent ouvrage rassemble les différentes contributions proposées lors de ces journées et n’a d’autre ambition que de participer à l’effort nécessaire de décentrement qui attend — encore ! — les études littéraires. Le dialogue, ici engagé à travers quatre continents, réunit différentes langues trop souvent négligées. Si quelques-unes sont officielles, elles sont, pour beaucoup, plus ou moins tolérées, voire tout simplement niées et interdites. Pourtant, malgré la diversité des domaines étudiés et les spécificités linguistiques de chacun, ils présentent plusieurs points communs et invitent lecteurs et chercheurs à emprunter d’autres chemins, à envisager d’autres géographies littéraires possibles. Il est temps de dépasser l’opposition étroite du centre et de la périphérie pour expérimenter d’autres modes de transversalité.

Les auteurs :

Michel Adroher, Míriam Almarcha París, Ur Apalategui, Serdar Ay, Alà Baylac Ferrer, Christian Bonnet, Anne M. Carovani, Jon Casenave, Sylvan Chabaud, Alain Di Meglio, Cheikh Mouhamadou Soumoune Diop, Lucien Etxezaharreta, Besa Hashani, Gérard Lelièvre Houiseau, Erwan Hupel, Stéphanie Noirard, Ange Pomonti, Maëva Touzeau, Rico Valär, Marie-Jeanne Verny.