La longue Nuit

d'Ernst Israël Bornstein

Traduit pour la première fois en français par Colin REINGEWIRTZ



L'ouvrage

Le récit d’Ernst Bornstein est l’histoire glaçante et miraculeuse de sa survie. Rédigé à la fin des années 1950, édité seulement en 1967 en Allemagne, il devient une référence incontournable de la littérature sur la Shoah, en tant que l’un des tout premiers témoignages de l’horreur concentrationnaire.

Entre ses 19 et ses 22 ans, Ernst traverse sept camps. Grünheide, Markstadt, Fünfteichen, Grossrosen, Flossenbürg, Leonberg et Mühldorf : autant de lieux aujourd’hui méconnus, hier théâtres de la barbarie nazie. Dans cette longue nuit, les camps se succèdent, et avec eux l’horreur et la mort. Entre intelligence et courage, désir de vivre et générosité, Ernst se débrouille grâce à son habileté à dégoter de la nourriture et sa capacité à satisfaire les demandes des Kapos – et parfois des SS. Il croise ici et là des visages familiers devenus méconnaissables. En rapportant systématiquement leur nom et leur histoire, il arrache leur destin aux griffes de l’oubli.

Bornstein voulait écrire l’histoire fidèlement, d’abord pour rendre hommage à la mémoire des victimes, ensuite pour contrecarrer un négationnisme qui, à la fin des années 1950, commençait déjà à poindre. Aujourd’hui, face à la disparition progressive des survivants, son témoignage, enfin traduit en français, paraît plus nécessaire que jamais.

L'auteur

Ernst Israël Bornstein (1922 – 1978) est un écrivain allemand d’origine polonaise. Fin lettré, ce médecin est l’auteur du premier grand livre de littérature sur la Shoah en allemand. Traduit dans de nombreuses langues, le texte a connu un important retentissement et est considéré comme un classique littéraire, au même titre que ceux de Primo Levi, Elie Wiesel ou Robert Antelme.