Alexander Kluge est l’un des grands noms de la pensée et de l’art allemands des années 1960 à nos jours. Écrivain, cinéaste et plus récemment producteur de télévision, cet expérimentateur en matière d’écriture et de médias n’a pas hésité, encore récemment à Paris, à souligner combien la lecture de La Symphonie pastorale d’André Gide ainsi que le bref épisode d’un séjour à Paris, en 1959, auraient stimulé sa vocation d’écrivain. Il a montré également combien le cinéma de la Nouvelle Vague a pu jouer un rôle déterminant pour le Nouveau Cinéma allemand, courant dont il reste l’un des représentants les plus prolifiques, tant sur le plan de la théorie que sur celui des réalisations. Fût-elle conditionnelle, l’affinité qu’il déclare éprouver pour la culture française et son histoire, d’Astérix le Gaulois au Général de Gaulle, de la Chanson de Roland à Michelet, n’a fait jusqu’à ce jour l’objet d’aucune étude exhaustive. C’est ce manque que viennent combler les dix-huit études ici rassemblées, auxquelles s’ajoutent six textes de Kluge traduits pour la première fois en français.

L’ensemble est complété par un DVD où se trouvent recueillis un film capital sur les rapports entre l’Allemagne et la France, Marianne & Germania, ainsi que quatre courts métrages centrés sur le personnage de Carmen.



Éric Lysøe est professeur de littérature comparée à l’Université Clermont Auvergne. Spécialiste du fantastique, il a publié de nombreux essais sur les littératures anglaise, américaine, française et allemande. Il s’est orienté plus récemment sur les relations entre musique, littérature, peinture et cinéma.



Vincent Pauval est agrégé d’allemand. Co-directeur des Annales Alexander Kluge, il a publié de nombreux articles sur l’œuvre de Kluge. Il a organisé divers événements (expositions, rétrospectives cinématographiques, etc.) autour de cet auteur polyvalent et coordonne l’édition française de son œuvre littéraire.