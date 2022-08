Quelle rencontre turbulente et joyeuse que ce Grand Catalogue ! L’œuvre se rapproche de l’inventaire en constituant des listes d’ouvrages totalement imaginaires mais qui prennent appui sur des titres d’œuvres classiques – « Jacques le fataliste » – ou moins classiques, des noms de personnages de romans, de bandes dessinées, de contes, de lieux chargés d’histoire, des collections éditoriales célèbres comme « OSS 117 », des feuilletons comme « Les Mystères de Paris ».

Le lecteur est invité à convoquer le modèle suggéré et à voyager dans la truculence joviale de titres déclinés en cascade. Les listes s’emballent et le catalogue littéraire devient délirant. La succession des ouvrages imaginaires obéit à des rapprochements ludiques phonétiques et sémantiques savoureux.

L’œuvre est inclassable entre prose poétique surréaliste, autobiographie secrète des lectures tendres de l’enfance croisées aux personnages des lectures de l’adulte, plus ironiques. Le recueil d’Éric Desordre constitue un défi malicieux à la conscience, à l’imagination créative, à la jouissance des mots et au plaisir partagé du lecteur. — Extrait de la postface de Brigitte Gins-Cohen

Ah ! Le fameux « Grand Catalogue » ! Vous y trouverez les classiques indispensables comme les nécessaires modernes. Concentré sur l’essentiel, c’est le manuel des Castors Juniors pour tout libraire soucieux d’aider les lecteurs dans le maquis des parutions innombrables ; l’incontournable boîte à outils littéraire et pratique. En le lisant, je me ressers un Banga.

Michel Wellbec

Illustrations de couverture par Pierre Brouchet

On peut lire sur Actualitte.com un entretien avec l'auteur…

"Étienne Ruhaud : Comment t’est venue l’idée de ce livre ?

Éric Desordre : Je compose souvent, sans les écrire, des titres imaginaires ; tentatives pour illustrer la pensée au cours d'une conversation, ou ponctuation loufoque dans la marche d'un univers dont le fonctionnement nous échappe. Pour surnager avec le sourire, chacun a ses lubies, ses petits exercices d'imagination. L'absurdité du rapprochement de personnages, de situations, quelquefois leur drôlerie, le rappel à des lectures communes composent une médication apaisante à la douleur qu'engendrent la balourdise du monde et nos propres faiblesses. Lecteur compulsif et tout à la fois acheteur de palanquées d'ouvrages dont il n’est pas exclu que je finisse par en lire certains, l'univers mental encombré de titres et de références, je vois donc le livre s'imposer assez logiquement quand je veux démêler une question, dissiper des tracas.

Il m'est un jour venu d'écrire ces titres inventés en aphorismes foutraques. Cela a commencé tel un jeu, je n'avais pas l'idée d'un livre au départ. Convoquant les souvenirs de l'enfance, j'ai eu spontanément à l'esprit des titres dans la veine de ceux de l'inusable Bibliothèque Verte d'Hachette : Le Club des Cinq, Le Clan des Sept, Fantômette, etc. Au fil de l'exercice, je me suis mis à créer des personnages : la Fille élastique, l'As de pique, Requin chagrin. Puis d'autres sont revenus du fond de ma mémoire, qui appartenaient à des univers littéraires populaires : Jean Valjean, Méphistophélès ou encore Chéri-Bibi. De fil en aiguille, ce sont des héros - ou anti-héros - qui se sont à leur tour imposés : Alien, DSK, Jérôme Cahuzac... […]"