Épistémocritique, vol. 19, 2021

Quelles sources pour l’histoire des sens?

*

Sommaire :

1 – Marine LeBail, Université Toulouse Le Mirail : Le livre comme objet polysensoriel chez les bibliophiles.

2 – Axel Hohnsbein, Université de Bordeaux : De la réceptivité à l’activité : lecture et mobilisation des sens dans la presse de vulgarisation scientifique du XIXème siècle.

3 – Aya Umezawa, Université de Toyama : L’Histoire des sens et les prisonniers : la science pénitentiaire et la littérature des prisonniers.

4 – Aimée Boutin, Florida State University : La ville sonore : quelles sources pour l’histoire du bruit urbain ?

5 – Érika Wicky, Entretien avec Mylène Pardoen :Archéologie du paysage sonore : comment restituer le passé sensible et sensoriel ?

6 – Corinne Doria School of Advanced Studies, University of Tyumen : Le spectacle de la vision. Le discours autour de l’œil et de la vue dans la presse scientifique et populaire au XIXème siècle.

7- Corinne Doria, Entretien avec Clara Bleuzen : La colorisation de films d’archives, l’exemple de la société de production Composite Films.

8 – Hugo Hengl, Université Clermont Auvergne: Régimes sensoriels modernistes : l’exemple de Rilke.

9 – Érika Wicky, Université Louis Lumière, Lyon 2 : Écrire l’Histoire de l’olfaction au XIXème siècle : l’exemplarité de Zola.

10 – Table ronde : Domestiquer les odeurs : Laurent Baridon, Jean-François Cabestan, Aurélien Davrius, Jean-Alexandre Perras, Nicolas Personne, Érika Wicky, Olivier Zeller.