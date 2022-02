Entre anges & démons : les êtres surnaturels au Moyen-âge et aux premiers temps modernes

Entre anges et démons : les êtres surnaturels au Moyen-âge et aux premiers temps modernes / Zwischen Engel und Dämonen: übernatürliche Kreaturen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit

Université de Fribourg 7 et 8 mars 2022 / UNiversität Freiburg 7. und 8. März 2022

Programme / Programm

Lundi 7 mars / Montag 7. März

9h00 Accueil des participant·e·s

9h15 Introduction par le comité d’organisation

Session 1 : Substances, présidée par la prof. Tiziana Suarez-Nani (Université de Fribourg)



9h30 Alexander Eniline (Université Genève)

Anges de la Bible et Intelligences séparées des philosophes : incompatibilité, convergence ou superposition ?

10h15 Valentin Braekman (Université de Fribourg)

Suárez et l’obstination des démons



11h00 Pause-café / Kaffeepause



11h15 Clarisse Reynard (Université de Genève)

De l’homme à l’ange. Perspectives croisées : la connaissance intellectuelle vue par Thomas d’Aquin et Grégoire de Rimini

12h00 Angèle Tence (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Quand l’ange devient diable. Formes visuelles et enjeux de la métamorphose des anges rebelles lors de leur chute en enfer (XVe – XVIe siècle)

12h45 Déjeuner / Mittagspause

Session 2 : Au-delà du christianisme, présidée par la prof. Yasmina Foehr-Janssens (Université de Genève)



14h15 Samia Touati (EPHE, Paris)

Du rire et des pleurs des anges et des démons en islam selon les hadîths

15h00 Anna Lidor-Osprian (Historisches Seminar der Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg)

Todesangst und „gezähmter Tod“– Der Engel des Todes in hebräischen Quellen im mittelalterlichen Aschkenas



15h45 Pause-café / Kaffeepause



16h00 Julieta Gonzàlez-Springer (Université de Wrocław, Pologne)

La représentation des anges et du diable dans les textes de la Psalmodia Christiana de Fray Bernardino de Sahagún et ses liens avec la mythologie nahua.

Textes pour être chantés

16h45 Luis Schäfer (LMU, München)

Systematische Verteufelungen? Höllische Gegenspieler*innen in Heinrichs von Neustadt Apollonius von Tyrland

18h15–19h45 Conférence de la prof. Elisabeth Pinto- Mathieu (Université d’Angers)

Ruses diaboliques et anges salvateurs dans la Vie des Pères (XIIIe siècle)

Mardi 8 mars / MDienstag 8. März

Session 3 : Procès et magie, présidée par la prof. Laurence Terrier Aliferis (Université de Neuchâtel)



9h00 Michel-Lucien Belliart (Université de Lille)

L’ennemi hagiographique numéro un : le diable dans les Vies de saints anglo-saxons (Xe – XIIe siècles)

9h45 Ignazio Alessi (Université de Fribourg)

Anges et Démons dans les « procès simulés » médiévaux

10h30 Pause-café / Kaffeepause



10h45 Laura Glöckler (Université de Fribourg)

Hexenprozesse als Sinnbild frühneuzeitlicher Vorstellungswelten

11h30 Hélène Colleu (POLEN-Cesfima / Université d’Orléans)

Entre supplication et injonction : la magie destinative dans un manuscrit du XVe siècle



12h15 Déjeuner / Mittagspause

Session 4 : Entités et Hhumanité, présidée par la prof. Marion Uhlig (Université de Fribourg)



13h30 Delphine Rabier (Université de Tours)

Anges et démons dans la peinture des anciens Pays-Bas (XVe siècle)

14h15 Barbara Müller (Université de Zürich)

Du Sage Clerc volant sur une pierre ou comment dresser votre démon

15h00 Pause-café / Kaffeepause



15h15 Pia Schüler (Universität Potsdam)

Nicht von materien, forme bann. Engel und Dämonen zwischen theologischer Gelehrsamkeit und dichterischer Formung in der Spruchdichtung Heinrichs von Mügeln

16h00 Nolwenn Kerbastard (Centre d’histoire des sociétés médiévales et modernes, Paris)

Anges et démons dans les réécritures hagiographiques en français (XIIIe – XVe siècles)

16h45 Conclusion du colloque

Lieu / Ort :

En présentiel à l’Université de Fribourg, Av. de l’Europe 20, 1700 Fribourg

Lundi 7 mars, journée : MIS 03 3027

Lundi 7 mars, conférence du soir : MIS 03 3115

Mardi 8 mars, matin : MIS 03 3016

Mardi 8 mars, après-midi : MIS 03 3027



En ligne sur Zoom / online auf Zoom :

ID de réunion / Meeting-ID : 876 6588 9038

Code secret / Kenncode : 501749

https://us06web.zoom.us/j/87665889038?pwd=QXJjendhbHBpM251bG5OSjNRcHFpQT09