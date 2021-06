Université de Lausanne

Appel à contributions pour le colloque annuel du

Centre interdisciplinaire d'étude des littératures (CIEL),

Université de Lausanne, les 7-8 octobre 2021

Enseigner à lire, apprendre à lire à l’université ?

Approches de l’écrit et pratiques d’enseignement

Si une grande partie du temps est consacrée à la lecture de textes complexes dans les cursus littéraires à l’université, on s’interroge peu sur cette pratique et les compétences qu’elle requiert. La question de savoir comment enseigner et apprendre à lire des textes qui sont éloignés de nous par le temps et/ou la langue se pose cependant à nous toutes et tous et soulève de nombreuses autres questions. Quelles manières de lire peut-on encourager ? Comment développer différentes façons de lire ? Comment incorporer la lecture des textes critiques ? Et comment évaluer la lecture ? Puisque ces questions font partie de notre quotidien et sous-tendent nos enseignements, le Centre interdisciplinaire d’étude des littératures (CIEL) et le Centre du soutien à l’enseignement (CSE) créent un espace propice à la réflexion et aux échanges sur les façons d’enseigner et d’apprendre à lire à l’université.

Organisé dans le cadre du colloque annuel du CIEL, l’événement des 7-8 octobre 2021 prendra la forme d’un partage d’expériences et d’une réflexion sur les méthodes pédagogiques. Basées sur une démarche à la fois théorique et empirique, ces journées d’échange ont pour objectif d’attirer l’attention sur les pratiques quotidiennes, les stratégies de lecture et d’accompagnement de la lecture, ainsi que de mettre en regard les attentes et les représentations des enseignant·e· et des étudiant·e·s.

L’événement reprend des questionnements propres à la pédagogie universitaire (Annoot et Fave-Bonnet 2004; Berthiaume et Rege Colet 2013). Dans le contexte de l’enseignement de la littérature, il s’intéresse plus précisément à deux dimensions de l’écrit: la littératie universitaire et la lecture littéraire. La notion de "littératie", basée sur les travaux de l’anthropologue J. Goody (1968), désigne "’ensemble des activités humaines qui impliquent l’usage de l’écriture, en réception et en production" (Jaffré 2004: 31). Les recherches centrées sur la littératie universitaire ont permis, au cours des quinze dernières années, de faire état des difficultés que rencontraient spécifiquement les étudiant·e·s à s’approprier les codes de l’écrit dans le cadre universitaire (Delcambre et Lahanier-Reuter 2012; Messier et al. 2016). Le colloque international tenu à l’Université de Lille en 2010, intitulé "Littéracies universitaires: savoirs, écrits, disciplines", constitue un jalon important du champ de recherche, ayant permis notamment d’ouvrir le dialogue entre les champs de la pédagogie universitaire et des didactiques disciplinaires (voir le numéro 153-154 de la revue Pratiques 2012). La plupart des recherches francophones récentes consacrées à la littératie universitaire se sont cependant focalisées sur le pôle de la production écrite (p. ex. rédaction de travaux écrits). Le CIEL invite à examiner un autre pôle, celui de la réception des textes enseignés dans le domaine de la littérature (qu’il s’agisse d’œuvres "littéraires" ou de textes critiques et théoriques portant sur la littérature).

La notion de "lecture littéraire", élaborée par des chercheur·e·s en didactique de la littérature, propose d’employer l’adjectif "littéraire" pour désigner une manière de lire plutôt qu’un corpus de textes; elle entend définir la lecture comme un va-et-vient dialectique entre une activité de distanciation par rapport au texte (lecture de type "herméneutique") et une activité de participation (lecture "ordinaire", qui implique les affects des lecteur·rice·s) (Dufays, Gemenne et Ledur 2005). Par le biais de ces journées d’échange, nous aimerions porter des regards croisés sur les notions de littératie universitaire (vaste domaine interdisciplinaire) et de lecture littéraire (notion didactique peu courante dans le cadre universitaire), et nous demander, au final, ce que signifie lire un texte pour les enseignant·e·s et les étudiant·e·s de la Faculté des Lettres.

Tandis que la partie théorique sera prise en charge par des spécialistes des domaines de la littératie universitaire et de la lecture, la partie empirique sera fondée sur une étude de terrain menée en amont de l’événement. Nous récoltons, depuis l’automne 2020, des données sur les expériences d’enseignant·e·s et d’étudiant·e·s qui abordent des aspects comme le déroulement d’un cours de littérature, le type de textes lus et leur degré de complexité, ou encore le rapport à l’écrit. Des analyses qualitatives puis quantitatives de ces données permettront notamment de déceler les points de convergence et de divergence entre les perceptions des étudiant·e·s et des enseignant·e·s quant aux approches de l’écrit dans le cadre académique. Les résultats issus de ces données seront à la fois présentés lors du colloque et partagés en amont avec les intervenant·e·s des deux journées.

Organisation des journées

Après la présentation de ces résultats, un premier temps sera consacré à quatre conférences plénières données par des spécialistes des domaines de la littératie universitaire et de la lecture. Dans un deuxième temps, de courtes présentations de membres du corps enseignant (5-10 minutes) permettront d’aborder les pratiques effectives et les approches de l’écrit. Dans un troisième temps, plusieurs tables rondes donneront l’occasion d’entamer le dialogue entre les conférencier·ère·s, les enseignant·e·s et les étudiants présent·e·s.

Agenda et contact

Nous aimerions vous inviter toutes et tous à partager vos pratiques d’enseignement de la lecture à l’université lors d’une courte présentation (5-10 minutes) et/ou lors d’une des tables rondes portant par exemple sur les thématiques suivantes:

Articulation secondaire II – études universitaires en Lettres

Corpus étudié

Traductions

Lecture en langues secondes

Lecture en langues anciennes

Comment lire un texte critiques/théorique ?

Lecture et émotions

Lecture et performance (poésie, théâtre)

Concentration

Déroulement du cours, interactions et type de questions posées

Enseignement à distance

Lecture et évaluation

D’autres thématiques peuvent être proposées au comité d’organisation du colloque.

Les propositions de partage d’expérience, consistant en un titre ainsi qu’un descriptif d’environ 150 mots, sont à envoyer avant le 12 juillet 2021 (délai prolongé) à vanessa.glauser@unil.ch, camille.schaer@unil.ch et jean-philippe.maitre@unil.ch.

Nous vous remercions d’y préciser également quelques informations sur le type d’enseignement que vous donnez (degré d’étude, cours/séminaire, discipline, etc.).

*

Comité d’organisation

Camille Schaer, Vanessa Glauser, Jean-Philippe Maitre