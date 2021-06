Encyclopédique Moyen Âge. Mélanges en l'honneur de Denis Hüe

sous la direction de Christine Ferlampin-Acher et Fabienne Pomel

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2021

*

EAN : 9782406111085

525 pages

48 €

*

En l’honneur de Denis Hüe, professeur émérite de l’université Rennes 2, sont réunis 35 articles portant sur l’encyclopédisme à travers les siècles, la Vierge et ses représentations au Moyen Âge et à la Renaissance, le théâtre et les manifestations dramatiques aux XVe et XVIe siècles, le récit médiéval, la réception du Moyen Âge sur la longue durée.

Table des matières