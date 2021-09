Emile Zola, Une page d’amour Œuvres complètes - Les Rougon-Macquart, VIII

édition de Véronique Cnockaert

sous la direction de Didier Alexandre, Philippe Hamon, Alain Pagès et Paolo Tortonese

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du XIXe siècle, 2021

Présentation:

La force dramatique d’Une page d’amour se situe au cœur d’un triangle amoureux d’une étrange nature dans lequel l’amour tyrannique d’une très jeune fille pour sa mère fait exploser les règles habituelles des drames passionnels et adultérins. Roman de l’étouffement, regards et silence font événement.

