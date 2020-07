Émile Zola

Le Naturalisme au théâtre, Les théories et les exemples. Œuvres complètes

édition de Marianne Bouchardon

direction d'ensemble : Didier Alexandre, Philippe Hamon, Alain Pagès, Paolo Tortonese

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du XIXe siècle, 2020

EAN : 9782406083306

415 p. —39,00 €

Véritable manifeste du théâtre naturaliste, ce recueil de chroniques dramatiques publiées dans la presse entre 1876 et 1880 plaide pour une réforme du théâtre, que Zola appelle à rompre avec l’édifice vermoulu des règles et des conventions pour se rapprocher de la nature et de la vérité.

