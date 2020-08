Edmond Jean François Barbier

Chronique de la Régence et du règne de Louis XV

Tome I : 1718-1726

édition de Pierre Bonnet, Henri Duranton, Fadi El Hage et Denis Reynaud

Paris, Classiques Garnier, coll. Lire le dix-huitième siècle, 2020

EAN : 9782406098812

548 p. — 58,00 €

Avec sa Chronique de la Régence et du règne de Louis XV, qui embrasse plus d’un demi-siècle (1718-1763), l’avocat parisien Barbier s’est imposé comme un des grands mémorialistes de son temps. Ce texte incontournable mérite d’être lu et cité dans une édition scientifique moderne.

