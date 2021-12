Dirigé par Monica Battisti.

Qu’advient-il lorsqu’une femme, avec sa personnalité propre, se transforme en muse littéraire ou artistique, sinon en musée (son dérivé linguistique) ? Comment ce processus de mus(e)ificazione apparaît-il chez l’écrivain ? Et quel regard pose la muse, souvent femme de lettres ou artiste elle aussi, sur elle-même ou sur son « maître » ? Comment la forme épistolaire ou d’autres types d’écriture de soi, ou encore les arts figuratifs, participent-ils à la construction ou à la déconstruction de ces regards ?

Ce numéro thématique livre de nouveaux éclairages sur ces questions, tout en abordant les différentes implications du concept de « muse », l’émergence de la subjectivité féminine à travers l’écriture et le rapport entre biographie et fiction. En analysant le processus qui allégorise les femmes ou en déconstruisant leur rôle allégorique dans la production littéraire et l’imaginaire culturel contemporains italien et français, il redonne vie à ces personnalités souvent mises en sourdine, occultées par leur statut et leur rôle allégorique, par leur représentation ou par un choix personnel – comme Vénus le fit pour Galatée, la statue sculptée et aimée par Pygmalion.

Sommaire

Du côté de Galatée. En guise d’introduction

Monica Battisti

Les Muses objectrices. Irma, Polia, Georgia et les autres

Ugo Fracassa

Laure (Colette Peignot) : artiste malgré elle ?

Rodolphe Perez

L’Altra Ada Negri

Valeria Cristaldi

« Il personale è politico » : la scrittura dell’autocoscienza di Carla Lonzi

Silvia Cucchi

Tra dolore, delusione e ironia : le figure femminili nella poesia

Ilena Antici

Vies d’actrices, vies de femmes : du naturel des femmes chez Beauvoir, Sagan et Duras

Laurence Pelletier

Si la Muse crie « Retourne-toi ! ». À propos de Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma, 2019)

Daniela Brogi

Les correspondances amoureuses de Flaubert et Kafka, une « mus(e)ifi cazione » ?

Liliane Stein

La poétique de la muse entre amour et découverte de soi : L’Institutrice aux yeux d’or de Strátis Myrivílis

Sofia Chatzipetrou

Destinataires de Montale : muses, miroirs, mythes

Andrea Bongiorno

Un’ambigua musa, fra Montale e Palazzeschi

Matteo Veronesi

Le muse di Fabrizio De André. Rivisitazione dei canoni della descriptio puellae

Anna Chiara Palladino

Devenir Ada : lettres d’amour à Piero Gobetti

Lucrezia Chinellato

Hervé Guibert et « l’enfant », une relation à demi-mot. Entre texte et image, une lecture synesthésique du roman Fou de Vincent

Yvan Chasson

Poésie spéculaire des poétesses camerounaises contemporaines : de la vulnérabilité historique à la « vulnérabilité habilitante »

Jean Bebdika

La muse et le narrateur : note brève autour d’Elsa Morante

Claude Imberty