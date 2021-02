Écrire le pays natal. La littérature du proche en France

Sous la direction de Mannaig Thomas et de Jean-Pierre Dupouy

Honoré Champion

EAN13 : 9782745354730

328 pages.

45 euros.

PRÉSENTATION

Cet ensemble d’études porte sur un corpus d’écrivains français qui, depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à notre époque, ont mis en exergue un lien affectif avec la région qui les avait vus naître. Croisant les approches de l’histoire littéraire et de l’analyse socio-littéraire, elles visent à éclairer à la fois les ressorts mnémoniques de l’écriture, lorsqu’elle se met en quête de l’enfance et de la communauté d’origine, et les conditions sociales de sa constitution en littérature.

Mannaig Thomas est maîtresse de conférences à l’Université de Bretagne occidentale et chercheure au Centre de recherche bretonne et celtique (CRBC). Ses recherches portent sur la littérature de langue bretonne ou de langue française ayant trait à la Bretagne dans une perspective sociolittéraire.

Jean-Pierre Dupouy est chercheur associé au CRBC. Spécialiste de littérature française du XVIe siècle, il a également orienté ses recherches vers l’étude de la littérature bretonne d’expression française.

