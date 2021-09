Montpellier

Écrire l’histoire du cirque. Corps, crise, risque, rire (C2R2hCirque)

Org. Charlène Dray, Pierre Philippe-Meden, Franziska Trapp, Nele Wynants, Karel Vanhaesebrouck

Université Paul-Valéry Montpellier 3 (UPVM3/RiRRa21), Université Libre de Bruxelles (ULB/CiASp), Théâtre des 13 vents (CdN Montpellier)

Jeudi 7 octobre 2021 - Théâtre des 13 Vents

09 :00-09 :30 Accueil des participants

Allocutions introductives

09 :30-09 :40 Pierre Philippe-Meden (MCF UPVM3/RiRRa21) & Karel Vanhaesebrouck (PU ULB/CiASp)

09 :40-09 :50 Nathalie Gaurraud (Dir. Théâtre des 13 vents)

09 :50-10 :00 Philippe Goudard (PU UPVM3/RiRRa21)

Discutant Philippe Goudard (PU UPVM3/RiRRa21)

10 :00-10 :45 Valérie Fratellini (Dir.-adjointe et dir. pédagogique Académie Fratellini)

10 :45-11 :00 Discussion

11 :00-11 :15 Pause

Discutant Franziska Trapp (Post-doc. ULB/CiASp/FNRS, WWU Muenster, FU Berlin)

11 :15-11 :30 Nele Wynants (PU Université d’Anvers) Circus and Fairground History as Intangible Cultural Heritage: Challenges and Opportunities

11 :30-12 :30 Table-ronde autour des archives du Cirque avec Cyril Thomas (Resp.-recherche, CNAC/Chaire ICiMa) Archive CNAC/BnF Alix de Morant Wallon (MCF UPVM3/RiRRa21) Le Fonds arts du cirque de l’UPVM3 Willem Rodenhuis (Rrs. UAmsterdam/Musée Allard Pierson) Fonds cirque CircusCollectie Allard Pierson Université d’Amsterdam Vincent Berhault (Dir. Maison des Jonglages) Anarchive

12 :30-12 :45 : Discussion

12 :45-14 :00 Déjeuner

Discutant Éric Perera (MCF-HDR UM/Santésih)

14 :00-14 :15 Natalie Petiteau (PU UAvignon/LCC) Les Corps sublimés de l’opéra de l’œil

14 :15-14 :30 Vincent Berhault (Dir. Maison des Jonglages) Histoire du cirque en Turquie

14 :30-14 :45 Ariane Martinez (MCF-HDR ULille/CEAC) Historiciser la contorsion : sources, enjeux, choix

14 :45-15 :00 Paul Warnery (Doctorant UPVM3/CEAC) D’un répertoire codifié à la recherche exploratoire en sangles aériennes

15 :00-16 :00 Discussion

16 :00-16 :15 Pause

Discutant Karel Vanhaesebrouck

16:15-16:30 Éléonore Rimbault (Doctorante UChicago/Anthropology Department) The boneless wonder: histoire et transformations d’un numéro de cirque indien

16:30-16:45 Kate Holmes (Post-doc. UExeter/Drama Department) Placing Jules Léotard’s Spectacular Body at the Alhambra Music Hall and Cremorne Pleasure Gardens

16 :45-17 :00 Danielle Garrison (Doctorante UConcordia/Departments of Dance, Philosophy and Communications) Ethered and Tethered: a liminal space. Locating the body suspended between physical and virtual “materialities”

17:00-18 :00 Discussion

18 :00-18 :15 Synthèse Karel Vanhaesebrouck (PU ULB/CiASp)

Vendredi 8 octobre 2021 Université Paul-Valéry Site Saint-Charles Salle 102

08 :30-09 :15 Early Birds Coffee. Young Researchers Network in Circus Studies

09 :15-09 :30 Accueil des participants

Discutant Nele Wynants (PU Université d’Anvers)

09 :30-09 :45 Franziska Trapp (Post-doc. ULB/CiASp/FNRS, WWU Muenster, FU Berlin) Traditional, New, Contemporary – Circus History as a History of “Technique”

09-45-10 :00 Léa de Truchis de Varennes (Doctorante UPVM3/RiRRa21) Déconstruire le mythe pour écrire l’histoire : le cirque sous l’angle de ses médias

10 :00-10 :15 Gaëtan Rivière (Doctorant UAvignon/LCC) L’Histoire du cirque par ses images : une histoire visuelle de la relation humain/animal au cirque du début du XIXe siècle à la Seconde guerre mondiale

10 :15-11 :00 Discussion

11 :00-11 :15 Pause

Discutant Alix de Morant Wallon (MCF UPVM3/RiRRa21)

11 :15-11 :30 Charles Jacquelin (Doctorant UPVM3/RiRRa21) Les cartes postales de la tournée Barnum, une source pour écrire l’histoire du cirque

11 :30-12 :30 Table-ronde autour des archives du Cirque avec Elisabeth Gavalda (Dr. UP3/RiRRa21) Un Collectionneur peut-il expliquer sa collection ? Alain Gombert-Chabri (Pr., artiste) Présentation de la famille Chabri Pierre Fenouillet (Médecin généraliste UBordeaux) La collection au service de l’artiste Charlène Dray (Dr. ATER UPVM3/RiRRa21) Le cas du Dr. Alain Frère

12 : 30-12 :45 Discussion

12 :45-14 :00 Déjeuner

Discutant Karine Saroh (Dr. Chargée de mission recherche et développement, ÉSACTO’Lido)

14 :00-14 :15 Pierre Fenouillet (Médecin généraliste UBordeaux) La mission mémorielle de l’artiste de cirque

14 :15-14 :30 Marie-Eve Skelling Desmeules (PU UOttawa/SQET) Écrire les expériences d’enseignement et d’apprentissage en contexte de formation professionnelle

14 :30-14 :45 Bernard Andrieu (PU UParis/I3SP / SFPS) Écrire son cirque intérieur : dessins de conscience et théorie du corps

14 :45-15 :30 Discussion

15 :30-15 :45 Pause

Discutant Sylvain Ferez (MCF-HDR UM/Santésih)

15 :45-16 :00 Nina Roy (Doctorante ULyon 2/Passages Arts & Litt. XX-XXI) Comment faire l’histoire du clown ?

16 :00-16 :15 Marie Tissot (Doctorante UMontréal/UPVM3/RiRRa21) Écrire l’histoire du cirque au Québec par son exposition et son collectionnement

16 :15-16 :30 Lucie Bonnet (Doctorante UGA/Litt&Arts) Écrire les pratiques aériennes contemporaines : hybridité de la recherche en cirque

16 :30-17 :30 Discussion

17 :30-17 :45 Pause

17 :45-18 :00 Synthèse du colloque. Pierre Philippe-Meden (MCF UPVM3/RiRRa21) & Karel Vanhaesebrouck (PU ULB/CiASp)

COMITE D’ORGANISATION

Arianna Bérénice De Sanctis (Dr. Ens.-contract. UPVM3/RiRRa21)

Charlène Dray (Dr. ATER UPVM3/RiRRa21)

Charles Jacquelin (Doctorant UPVM3/RiRRa21)

Philippe Goudard (PU UPVM3/RiRRa21)

Pierre Philippe-Meden (MCF UPVM3/RiRRa21)

Gaëtan Rivière (Doctorant UAvignon/LCC)

Franziska Trapp (Post-doc. ULB/CiASp/FNRS, WWU Muenster, FU Berlin)

Karel Vanhaesebrouck (PU ULB/CiASp)

Paul Warnery (Doctorant UPVM3/RiRRa21)

Nele Wynants (PU Université d’Anvers)

COMITE SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE

François Amy de la Bretèque (PU Émérite UPVM3/RiRRa21)

Bernard Andrieu (PU UParis/I3SP)

Annick Asso (PRAG UPVM3/RiRRa21)

Arianna Bérénice De Sanctis (Dr. Ens.-contract. UPVM3/RiRRa21)

Vincent Berhault (Dir. Maison des Jonglages)

Guillaume Boulangé (MCF-HDR UPVM3/RiRRa21)

Charlène Dray (ATER Dr. UPVM3/RiRRa21, Cie Horsystemes)

Sylvain Ferez (MCF-HDR UM/Santésih)

Valérie Fratellini (Dir.-adjointe et dir. pédagogique Académie Fratellini)

Tony Froissart (PU URCA/Cérep)

Elisabeth Gavalda (Dr. UPVM3/RiRRa21)

Philippe Goudard (PU UPVM3/RiRRa21)

Marion Guyez (MCF UGrenoble-Alpes/Litt&Arts, Cie D’Elles)

Stéphane Héas (MCF-HDR UR2/VIPS 2 )

) Jean-Marc Lemonnier (MCF-HDR UCaen/HisTeMé)

Philippe Liotard (MCF-HDR UCBL1/L-VIS)

Alix de Morant (MCF UPVM3/RiRRa21)

Eric Perera (MCF-HDR UM/Santésih)

Natalie Petiteau (PU UAvignon/LCC)

Pierre Philippe-Meden (MCF UPVM3/RiRRa21)

Karine Saroh (Dr. Ésacto’Lido)

Stéphane Simonin (Dir. Académie Fratellini)

Magali Sizorn (MCF URouen/Cetaps)

Gabriele Sofia (MCF-HDR UGrenoble-Alpes/Litt&Arts)

Franziska Trapp (Post-doc. ULB/CiASp/FNRS, WWU Muenster, FU Berlin)

Cyril Thomas (CNAC/Chaire ICiMa)

Karel Vanhaesebrouck (PU ULB/CiASp)

Nele Wynants (PU Université d’Anvers)

Contacts logistique : charlene.dray (at) univ-montp3.fr, pierre.philippe-meden (at) univ-montp3.fr

le Jeudi 7 octobre 2021 au Théâtre des 13 Vents et le Vendredi 8 octobre 2021 à l'Université Paul-Valéry Site Saint-Charles (Salle 102)