Actes de la journée d'étude virtuelle du 31 juillet 2021

Le libertinage doré : la culture matérielle de l'inclination au XVIIe siècle

KATHRYN A. HOFFMANN



L’Avare de Molière : richesse et ascension sociale face au libertinage

ALICE BROWN



L’argent du libertinage dans les Mémoires de Brienne le Jeune

CLAIRE QUAGLIA



Finance, fraude, libertinage : mythe et histoire dans Le paysan parvenu et Manon Lescaut

JULIA LUISA ABRAMSON



Manon des ressources ? Le roman de Prévost comme livre de raison

ERIC TURCAT



Margot la ravaudeuse ou la réussite d’une fille du monde

DENIS D. GRÉLÉ



Zola ou le libertinage des Rougon sous le Second Empire

ENCARNACIÓN MEDINA ARJONA



Le thème de l’argent chez Léon Bloy. Un sujet socialiste ?

GIOVANNI DOTOLI