La Nouvelle Femme dans le théâtre britannique. 1890-1914

Eleanor Stewart

La figure de la Nouvelle Femme émerge dans le paysage culturel à la fin de l'époque victorienne au moment où le débat sur l'émancipation des femmes est à son apogée. Cette période de transition sociale et politique marque un tournant décisif dans l'histoire du théâtre britannique, avec l'arrivée du réalisme social. Le livre retrace l'évolution du personnage de la Nouvelle Femme qui, de figure contestatrice cantonnée à la sphère privée, devient militante engagée. L'ouvrage envisage le théâtre comme lieu d'échanges entre l'art et la société à travers trois courants dramatiques : le Society Drama, le New Drama et le théâtre suffragiste. La question centrale est celle du rapport entre identité féminine et représentation du genre, en particulier dans le théâtre édouardien.

Eleanor Stewart est maître de conférences en anglais à l'université d'Avignon, où elle enseigne la civilisation britannique et le théâtre anglophone.