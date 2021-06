Emanuele Quinz (dir.)

Le Comportement des Choses

les presses du réel

ISBN : 978-2-37896-149-7

328 p.

24,00 €

PRÉSENTATION

Une enquête polyphonique qui révèle le potentiel de suggestion fictionnelle et philosophique de l'animation des choses, en questionnant la persistance de formes d'animisme au sein du projet de la modernité, dans l'horizon d'une remise en question des fondements anthropocentriques de la culture occidentale.

Que se passe-t-il quand, soudainement, un objet qui nous fait face s'anime ? Comment envisager de tels objets qui tendent à se comporter comme des sujets ? Faut-il les reléguer au rang de curiosités parascientifiques, de phénomènes paranormaux, de bizarreries surréalistes ? Faut-il les considérer comme des produits d'ingénierie, en apprécier l'exploit mimétique qui permet de leur prêter vie ? Ou les regarder comme des objets d'art, saisir les ouvertures critiques qu'ils apportent ? Faut-il les prendre au sérieux, comme les personnages d'un conte moral qui nous fait prendre conscience de la nécessité de penser un monde habité par d'autres ? Ou, encore, faut-il en avoir peur, comme de créatures qui se révoltent contre leurs créateurs, menaçant notre sécurité, nos certitudes ?

Cet ouvrage réunit un ensemble de textes de registres stylistiques différents, du récit narratif à l'essai analytique, du témoignage à la dystopie. Construit comme une enquête à plusieurs voix, il révèle le potentiel de suggestion fictionnelle et philosophique de l'animation des choses, en questionnant la persistance de formes d'animisme au sein du projet de la modernité.

Dans l'horizon d'une remise en question des fondements anthropocentriques de la culture occidentale, ces épisodes dessinent une autre histoire, qui se creuse à la frontière entre nature et artifice, entre sujet et objet, entre vivant et non-vivant, où toutes ces polarités apparaissent suspendues par l'inquiétante étrangeté, le vertige et le doute qui nous saisissent face au comportement des choses.

Contributions de Sofian Audry, James Auger, Thierry Bardini, Marie‑Ange Brayer, Samuel Bianchini, Mathieu Briand, Pierre Cassou-Noguès, Stephane Degoutin, Anne-Marie Duguet, Thierry Dufrêne, Anne Faucheret, Sophie Gräfe, Julien Hanna, Caroline A. Jones, Rahma Khazam, Jürg Lehni, Frédéric Migayrou, Sally Jane Norman, Nicolas Nova, Marcel O'Gorman, Filipe Pais, Arnauld Pierre, Simon Penny, Olivier Schefer, Sara Touiza, Gwenola Wagon, Olivier Zeitoun.