Une décolonisation de la pensée. Études de philosophie afrocentrique

Ernest-Marie Mbonda

Sorbonne Université Presses, 2021

440 p.

22 EUR

ISBN : 979-10-231-0667-1

DESCRIPTION

Après les vives polémiques dont il a été l’objet dans le monde académique et non académique, peut-on encore mobiliser le modèle afrocentrique pour penser les questions de notre temps ? Est-il opportun de recourir à ce modèle à l’ère de l’interconnexion des savoirs, de la globalisation et de la « créolisation » et dans quelle mesure permet-il d’analyser le processus de décolonisation de la pensée et des savoirs ? Notre objectif est ici de montrer que dans « l’affaire » de l’afrocentrisme, et les « querelles » épistémologiques et idéologiques qu’il a suscitées, il est encore possible de lire un paradigme critique oeuvrant à la décolonisation de la pensée.

On trouvera dans ce livre un aperçu du débat américain sur l’afrocentrisme avec quelques-uns de ses protagonistes (M. Kete Asante, A. Schlesinger, C. Walker, K. Appiah, B. Obama), une étude de quelques-unes de ses figures africaines (Cheikh Anta Diop, F. Eboussi Boulaga, M. Towa et H. Odera Oruka) et des réflexions sur certains questionnements afrocentriques (la décolonisation de la philosophie et des institutions scientifiques africaines, de la théorie du droit et des droits de l’homme, de la bonne gouvernance, de la citoyenneté et du développement, et la fuite des cerveaux).

*

SOMMAIRE

Prologue. Le modèle afrocentrique



PREMIÈRE PARTIE. L’AFROCENTRISME AMÉRICAIN : SES ENJEUX ET SES ENNEMIS

Chapitre 1. Molefi Kete Asante et la critique de l’eurocentrisme

Chapitre 2. L’afrocentrisme, le Black History Month, ou “la désunion de l’Amérique” ?

Chapitre 3. Cahier d’un impossible retour en Afrique

Chapitre 4. Cahier d’un indispensable retour en Afrique. A propos de Les rêves de mon père de Barack Obama



DEUXIÈME PARTIE. PENSER L’AFROCENTRISME À PARTIR DE L’AFRIQUE

Chapitre 5. Cheikh Anta Diop et les enjeux de l’historiographie

Chapitre 6. Fabien Eboussi Boulaga : la révolution afrocentrique

Chapitre 7. Fabien Eboussi Boulaga : penser les événements et les institutions

Chapitre 8. Marcien Towa et Henry Odera Oruka : traditions orales et transmission de la pensée philosophique

TROISIÈME PARTIE. LIEUX DE QUESTIONNEMENTS AFROCENTRIQUES

Chapitre 9. Colonisation, histoire et mémoire. Combats pour le sens

Chapitre 10. La « décolonisation des savoirs » est-elle possible dans la philosophie africaine ?

Chapitre 11. La « décolonisation des savoirs » est-elle possible dans les institutions scientifiques africaines ?

Chapitre 12. Décoloniser la théorie du droit : la pluralité des sources normatives de l’État de droit

Chapitre 13. Faut-il décoloniser la « bonne gouvernance » ? L’Afrique à l’école de la « bonne gouvernance ».

Chapitre 14. Décoloniser la citoyenneté : entre modèles européens et modèles endogènes

Chapitre 15. Décoloniser le développement : quelle culture pour quel développement en Afrique ?

Chapitre 16. Intellectuels africains et patriotisme : à propos de la fuite des cerveaux



Épilogue. L’Afrique peut-elle renaître ?

Postface. Penser un nouvel humanisme après la colonisation, par Alain Renaut

