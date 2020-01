ERNST KANTOROWICZ

Les Deux Corps du roi.

Essai sur la théologie politique au Moyen Âge

[The King’s two Bodies]

Première parution en 1989

Trad. de l'anglais (Allemagne) par Jean-Philippe et Nicole Genet

Collection Folio histoire (n° 293), Gallimard

Parution : 03-01-2020

896 p. — ISBN : 9782072878091

Ernst Kantorowicz scrute le «mystère de l’État», concentré dans la conception des Deux Corps du roi : le mystère de l’émergence, dans le cadre des monarchies de l’Occident chrétien, entre le Xe et le XVIIesiècle, au travers et au-delà de la personne physique du prince, de cette personne politique indépendante de lui bien qu’incarnée en lui, et destinée à vivre un jour sous le nom d’État. C’est l’alchimie théologico-politique qui a présidé à cette opération capitale que reconstitue l’ouvrage.

La transmutation de la figure royale a pour point de départ le modèle des deux natures du Christ. Elle a pour moteur la rivalité mimétique à la faveur de laquelle le pouvoir séculier s’affirme en face de l’Église en s’emparant de ses attributs de corps mystique.

Avec une prodigieuse érudition, Ernst Kantorowicz éclaire les fondations métaphysiques de l’État moderne. Sa volonté de retracer une «histoire totale» transparaît dans le regard que porte l’auteur sur la théorisation des Deux Corps du roi ; il associe aussi bien l’apport de l’économie, de la culture, que de l’interprétation sociale et psychologique. Le savoir le plus spécialisé est au service, ici, de l’exhumation d’un des pans les plus secrets et les plus décisifs du «miracle européen». Il fait de ce chef-d’œuvre de l’histoire médiévale l’un des livres-clés de nos origines.

