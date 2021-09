Ena Eluther, L'Africanité dans la littérature caribéenne - Continuité littéraire et culturelle de l'Afrique aux Amériques

Paris : Karthala, 2021.

354 p.

EAN 9782811129095

29,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

L’africanité des cultures caribéennes se résume-t-elle à de lointaines survivances plus ou moins folkloriques, ou n’en constituet- elle pas plutôt le fondement ? Telle est la question que s’attache à résoudre le présent ouvrage.

La littérature, miroir des peuples, peinture des cultures et expression artistique, permet de percevoir la continuité culturelle et littéraire, entre le continent africain et sa diaspora caribéenne. La confrontation de romans caribéens francophones et anglophones d’une part, africains de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique centrale d’autre part, révèle des traits culturels communs et des topoï littéraires d’une zone à l’autre : traumatismes coloniaux, protection et adaptation de l’héritage ancestral, valeurs spirituelles communes, problématiques linguistiques, peinture des luttes de résistance aux premiers rangs desquelles se retrouve l’écrivain lui-même.

Cette étude comparatiste, qui puise parfois dans l’oraliture caribéenne et africaine, comme dans la littérature caribéenne hispanophone, invite à percevoir les expressions culturelles afro-caribéennes comme un prolongement des expressions culturelles africaines, offrant ainsi un plus large panorama du monde littéraire et culturel noir.



Ena Eluther est une Guadeloupéenne, professeure certifiée de langue guadeloupéenne, docteure ès lettres, spécialiste des littératures caribéennes et africaines. Sa thèse intitulée « L’Africanité dans la littérature caribéenne » soutenue en 2013 à l’Université du Mans, sous la direction du professeur Benaouda Lebdai, est une démonstration de la continuité culturelle et littéraire de l’Afrique aux Amériques. Sa réflexion porte sur les questions du traumatisme et de l’acculturation des peuples africains de l’Afrique et des Amériques, ainsi que sur les voies de résistance dans les littératures africaines et afro-caribéennes/afro-américaines.