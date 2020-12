Un volcan silencieux, la vie - Lettres d'une solitaire aventureuse

Emily Dickinson

Marco Federici Solari (Directeur de publication)

Margaux Bricler (Traducteur)

Delphine Ménage (Traducteur)

Date de parution 10/11/2020

Editeur L'orma

Collection Les plis

EAN : 9788831312424

Dans un univers d'affections tout aussi étroit que tendre et explosif, Emily Dickinson (1830-1886) contemple et juge le monde, le rejette en éruptions de lave ou le sublime jusqu'à le révéler dans une aveuglante lumière. Les lettres d'amour, ironiques ou poétiques, d'une femme qui choisit le risque de la pensée et le nomma extase.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…