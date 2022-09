« Faut-il comprendre la poésie d’Emily Dickinson ? »

Par l’audace d’une telle interrogation, Pascal Aquien avait posé d’emblée la question qui traverse ce livre, établissant avec force l’évidence obscure de la poésie de Dickinson comme s’approchant de celle du monde. Il signalait, d’entrée de jeu, le danger qui menace l’herméneute, affronté à l’épreuve de l’inexpliqué, au poids de non-sens du poème, qui exige pourtant d’être lu à la lettre.

Poète américaine majeure, Emily Dickinson (Amherst, Massachusetts 1830-1886) a vécu une vie introvertie et recluse et ne fut quasiment pas publiée de son vivant. Unique pour son époque, non conventionnelle, son œuvre n’est connue dans toute son étendue qu’après sa mort et il faudra attendre le milieu du XXe siècle pour qu’en paraisse un recueil complet et intact.

On trouvera ici des lectures qui se sont nourries d’une longue fréquentation poétique. On fera profit de très belles « explications de texte » qui sont autant d’approches du sens. Surtout, chacun se trouvera relancé dans sa lecture personnelle, fortifié et démuni, invité à reprendre la tâche, à refaire ces parcours afin d’en découvrir d’autres. En vue de nouveaux et précaires « arrangements » du sens et de ses éclipses.

Suivi d’un choix de poèmes en bilingue

Préface d'Agnès Derail-Imbert

Lire le compte-rendu de l'édition dans Le Matricule des Anges.

Sommaire

Préface

Chapitre 1 – This Is NOT It (Paraphrase) « It was not Death… » (J510, F355 )

« It was not Death »

« It was not Frost… »

« And yet… »

« As if my life were shaven… »

« When everything that ticked… »

« But, most, like Chaos… »



Chapitre 2 – L’attente chez Dickinson

Chapitre 3 – L’orbe du sens : les éclipses d’Emily Dickinson

Le temps de l’éclipse, gauchissements, ajustements

Pour une définition sans contour

La poésie, ou le passage de l’ombre



Chapitre 4 – « The Definition of Beauty Is »

Questions d’esthétique chez Emily Dickinson

Cahier de poèmes

Bibliographie