Dans le jardin de la folie

Edmondo De Amicis

Traduit de l’italien par Jean-Pierre Pisetta

6,50 €

Allia

48 pages

ISBN: 979-10-304-1574-2

PRÉSENTATION

Début du vingtième siècle – la révolte des artistes

Des paradis perdus

“– Les fous, dit-il, sont en général beaucoup moins fous qu’on ne le croit. Ils se montrent insensés sur un point précis, ou sur plusieurs points, mais, sur d’autres, ils conservent toutes leurs facultés, y compris les plus délicates. Les profanes se trompent lorsqu’ils s’imaginent que la folie entraîne une transformation complète du tempérament. Cela n’arrive que très rarement. La plupart de ces femmes sont encore, au fond d’elles-mêmes, telles qu’elles étaient avant de perdre la raison.”

Dans les allées du jardin d’un hôpital psychiatrique, des femmes de tous âges et de toutes conditions déambulent. Quand Edmondo De Amicis part à leur rencontre, c’est tout un monde qui se révèle. Femmes tristes, malheureuses, mais aussi gaies, curieuses, furieuses, amoureuses, parfois­­­­­ hautes en couleurs­­­­­… Au creux des délires et des compulsions, souvent, une certaine­­­­­ rationalité­ apparaît.

Dans cette lumière crue, la frontière entre folie et normalité­­­­­ s’estompe. De Amicis ne se sent pas étranger à ces êtres égarés, lui qui a failli perdre la raison suite au suicide récent de son fils aîné. Et il se souvient du fou argentin qui avait répondu à un interlocuteur badin : “Ah ! ne riez pas, monsieur : es un mecanismo de nada”, c’est un mécanisme de rien du tout, qui peut se casser chez n’importe qui.

Dans le jardin de la folie est un récit d’une sensibilité et d’une modernité­ remarquables, un témoignage qui invite à changer de regard. Un homme derrière chaque fou, un fou derrière chaque homme ? À une femme qui lui propose de rester avec elles, il répond : “J’y penserai…”