Pensée plurielle, écritures singulières (Pédagogie critique et collective de l’écriture dramatique)

Ouvrage collectif coordonné par Enzo Cormann

et réalisé avec le soutien de l’ENSATT-Lyon

Les Solitaires intempestifs,

ISBN : 978-2-84681-606-9

Date de parution : 08-10-2020

Nombre de pages : 224 pages

Collection : Du Désavantage du vent

Avec les contributions de : Marion Aubert, Vincent Bady, Mathieu Bertholet, Enzo Cormann, Lisiane Durand, Samuel Gallet, Laurent, Gutmann, Mireille Losco-Lena, Fabrice Melquiot, Magali Mougel, Olivier Neveux, Pauline Peyrade, Guillaume Poix, Pauline Sales et Laura Tirandaz.

Depuis 2003, le département d’écriture dramatique de l’Ensatt (École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre) accueille de jeunes artistes écrivant pour le théâtre. Trois années durant, leurs ouvrages en cours d’écriture bénéficient d’un accompagnement collectif critique. Le présent ouvrage dresse le tableau d’une « utopie concrète » au sein d’une école d’art : comment concilier ambitions pédagogiques et émancipation artistique, enseignement et absence de formatage, travail collectif et singularités ?

Voir le livre sur le site de l'éditeur…