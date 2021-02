Livres d’école et littérature de jeunesse en France au XVIIIe siècle

Emmanuelle Chapron

Oxford University Studies in the Enlightenment, 2021

ISBN: 9781800348035

368 pages

£65.00

DESCRIPTION :

Que peuvent lire, que doivent lire les enfants? À cette question, les hommes et les femmes de la France du dix-huitième siècle ont répondu en construisant d’innombrables bibliothèques, idéales ou réelles. Cet ouvrage étudie le rôle joué dans cette dynamique par les institutions scolaires, les libraires, les Églises et l’État, en réponse à une intense demande sociale d’éducation par le livre.

La première synthèse sur le marché du livre pour enfants dans la France du dix-huitième siècle

Un regard original sur l’invention de la littérature de jeunesse dans la France du dix-huitième siècle

What can, and what should, children read? The men and women of eighteenth-century France answered this question by building countless libraries, both ideal and real. This book examines the role played by educational institutions, booksellers, churches and the state, in response to an intense social demand for education through books.