Formes brèves en littérature de jeunesse

Elodie BOUYGUES – Yvon HOUSSAIS (dir.)

Presses Universitaires de Franche-Comté, 2020

ISBN : 978-2-84867-784-2

220 pages

15 EUR

DESCRIPTION :

L’ouvrage constitue la première étude portant sur le texte bref en littérature de jeunesse sous toutes ses formes, en s’intéressant à la fois à son écriture et à sa place dans le champ littéraire. Il propose un large éventail d’études d’œuvres, allant de la comtesse de Ségur à l’époque contemporaine, où la transgression des genres et le brouillage des codes sont de mise. Il offre également de riches perspectives sur les pratiques de lecture en classe du texte bref, dont les enseignants tireront profit.

SOMMAIRE :

Introduction

Première partie : Faire bref

Bref panorama de formes brèves au travers d'une expérience personnelle un peu moins brève

Christian Poslaniec

La nouvelle dans la littérature de jeunesse contemporaine

Yvon Houssais

Dans l’atelier : genèse de l’écriture d’un texte court

Bernard Friot

Deuxième partie : Brèves de conteurs

La Comtesse de Ségur et la forme brève

Shoshana-Rose Marzel

Contrastes, interaction et croisements dans Le Prince Heureux et autres contes d’Oscar Wilde : du contexte au co-texte

Emmanuel Vernadakis

Les contes de Michel Tournier : un idéal de concision au service d’une inspiration mythique

Danièle Henky

Entre contes et nouvelles : brouillage des frontières et parodie dans La Sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca

Cécile Meynard

Nouvelle et conte : frontières imaginaires. Deux exemples chez J.-M. G. Le Clézio

Michel Viegnes

Troisième partie : Le bref dans tous ses états

Métamorphoses du conte. Le conte, “un espace d’échange entre les genres”

Christiane Connan-Pintado

Du conte au poème, de la prose au vers, s’allumer de feux réciproques

Élodie Bouygues

Brèves histoires textiles. Les fils tirés de l’album et de la nouvelle graphiques

Julia Peslier

Quatrième partie : Pratiques des formes brèves

Contes et jeux d’écriture : les formes brèves de Yak Rivais

Marie-Laurentine Caëtano

Pistes de lecture et réélaboration du texte bref en classe

Patrizia d’Antonio

Contes, nouvelles et autres formes brèves issues de la littérature de jeunesse dans les manuels de Français Langue Étrangère (1986-2017)

Anne-Claire Raimond

