Aix-en-Provence (France) et Innsbruck (Autriche)

Dramaturgies de la chanson, avril-mai 2023



Appel à communications

(Réseau de recherche Les Ondes du monde)





En tant que fiction en miniature, la chanson circonscrit un espace qui peut être lyrique (un moi qui s’exprime poétiquement), narratif (une histoire qui se raconte et évolue), mais aussi dramaturgique : des personnages, des tensions, des résolutions, quelquefois du dialogue et parfois même plusieurs voix qui se répondent, quand bien même il n’y aurait qu’un seul interprète. Dans sa configuration habituelle de pièce brève, le plus souvent organisée autour d’un refrain qui ponctue et sépare les actions du ou des personnages, une chanson pourrait relever de la même dramaturgie que le théâtre, impliquant à la faveur de son temps compté l’implacable métronomie d’une échéance et d’un plaisir, tous deux à satisfaire. D’autant qu’elle est, comme lui, un art performanciel : non seulement en ce qu’elle entretient des liens étroits avec la scène, la représentation et le spectacle, mais aussi dans sa constitution communicative organisée à la fois en double énonciation (les paroles énoncées par les personnages sont aussi celles de l’interprète) et en double destination (l’interprète s’adressant aux auditeurs/spectateurs à travers les personnages qui, en plus, s’adressent les uns aux autres).



L’auditeur/spectateur en reçoit le déroulé comme la mise en scène d’une situation de crise. Quelque chose s’est passé avant que ne soit entamé le texte de chanson dont la profération est déjà la conséquence. Plongé in medias res, le public doit au plus vite saisir, capter, deviner les circonstances du drame, pendant que l’action déjà se joue et avance vers l’inexorable finale, au bout d’une courte durée qui dépasse rarement les trois minutes. De surcroît, pour dramatiser l’énergie que porte le texte, l’artiste utilise à plein les autres médias : la musique et ses arrangements, la voix et ses silences, à quoi s’ajoutent des codes spécifiquement “théâtraux” (Fischer-Lichte) dans le cas d'une représentation en direct, comme la mimique, le geste et le mouvement sur scène, l’interaction avec le public, le masque, la coiffure et les costumes, la lumière et les accessoires de l’espace scénique. C’est ce potentiel dramatique que la 4e Biennale internationale d’études sur la chanson se propose d’approfondir.



En parlant des dramaturgies de la chanson, nous visons d’abord les chansons qui adoptent une forme dialogale : les duos par excellence, mais aussi les scènes théâtralisées comme Non, je n’ai rien oublié d’Aznavour ou Formidable de Stromae. On pourrait également penser à des chansons qui jouent avec la mise en voix et la kinésique sur scène en recourant à l’esthétique du sketch, du music-hall ou même de la fête foraine et du cirque (la macchietta napoletana ou les spectacles de Dario Fo n’en seraient que deux exemples). Par ailleurs, la chanson appartient à des structures artistiques performancielles plus larges qui articulent leurs épisodes autour d’elle : la comédie musicale bien sûr, mais également le théâtre musical. N’oublions pas également l’emploi récurrent qu’en fait le cinéma depuis ses origines et pas seulement en guise de générique : qu’elle soit synchrone ou hors champ, la chanson est régulièrement convoquée par le 7e art dans la fonction d’une mise en abyme dramatique, d’un reflet concentré de ce qui s’est déroulé ou va se dérouler. En ce sens, la « chanson dans le cinéma » est à rapprocher du « théâtre dans le théâtre ». Enfin, le scopitone puis le vidéo-clip associent définitivement la chanson et l’image, créant de nouvelles mises en scène pour la chanson filmée.



Les lignes thématiques esquissées pourraient se répartir comme suit dans les deux versants de la Biennale :



· versant aixois (12-13-14 avril 2023), les enjeux et structures dramatiques internes (le texte dans ses tensions et potentialités d’incarnation, la musique et l’orchestration comme construction d’un espace dramaturgique, le rapport texte-musique comme carrefour dionysiaque, l’apport du clip) ;



· versant d’Innsbruck (3-4-5 mai 2023), les dramaturgies de la chanson dans ses manifestations artistiques (scène de théâtre, de cabaret, de music-hall, cinéma, comédie musicale), et ses modalités de représentation (voix, gestuelle, interprétation, orchestration).



Nous espérons recevoir des propositions touchant la chanson française, la chanson francophone ou celle en provenance d’autres cultures de langue romane. La langue du colloque, à Innsbruck comme à Aix-en-Provence, est le français.



Propositions (avec titre et résumé d’environ 200 mots) à envoyer avant le 1er juin 2022 aux adresses suivantes :



etienne.kippelen@univ-amu.fr



gerhild.fuchs@uibk.ac.at



Une réponse sera donnée par le comité au plus tard le 30 juin 2022.



Comité scientifique

Perle ABBRUGIATI, Aix-Marseille Université

Céline CHABOT-CANET, Université Lyon II

Stéphane CHAUDIER, Université de Lille

Gerhild FUCHS, Université d’Innsbruck (Autriche)

Jean-Marie JACONO, Aix-Marseille Université

Joël JULY, Aix-Marseille Université

Stéphane HIRSCHI, Université Polytechnique Hauts-de-France

Fernand HÖRNER, Université de Düsseldorf (Allemagne)

Bernard JEANNOT, Université d’Angers

Etienne KIPPELEN, Aix-Marseille Université

Stefano LA VIA, Université de Pavie (Centre de Crémone, Italie)

Birgit MERTZ-BAUMGARTNER, Université d’Innsbruck (Autriche)

Ursula MOSER, Université d’Innsbruck (Autriche)

Riccardo NOGUEIRA DE CASTRO MONTEIRO, Université Fédérale du Cariri (Brésil)

Pascal PISTONE, Université Bordeaux Montaigne

Cécile PREVOST-THOMAS, Université Sorbonne Nouvelle

Céline PRUVOST, Université d’Amiens

Catherine RUDENT, Université Sorbonne Nouvelle

Jacopo TOMATIS, Université des Études de Turin (Italie)

Camille VORGER, Université de Lausanne (Suisse)

Comité d’organisation



AIX-MARSEILLE

Perle ABBRUGIATI, AMU

Joël JULY, AMU

Jean-Marie JACONO, AMU

Etienne KIPPELEN, AMU



INNSBRUCK

Gerhild FUCHS, Université d’Innsbruck

Birgit MERTZ-BAUMGARTNER, Université d’Innsbruck

Ursula MOSER, Université d’Innsbruck

Site « Les Ondes du monde » : https://www.lesondesdumonde.fr



Site « Textmusik in der Romania » : https://www.uibk.ac.at/romanistik/institut/textmusik-in-der-romania/index.html.fr



Revue ATeM : https://atem-journal.com/ojs2/index.php/ATeM



Bibliographie indicative



