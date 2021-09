Molière malgré lui.

Récits de vie, imagerie, mise-en-légende

Marc Douguet, Élodie Bénard

Hermann éd., sept. 2021

Paru le 27/09/2021 — EAN : 9791037010087 — 346 p. — 34,00 €

Anecdotes, comédies dont Molière est le héros, romans, tableaux, films : la vie et l’œuvre de Molière sont génératrices d’histoires. La tentation de la fiction se manifeste dès les premiers textes qui lui sont consacrés, à commencer par les Nouvelles nouvelles (1663), où Donneau de Visé retrace le parcours fictif d’un auteur dont la réussite est bâtie sur la chance, l’absence de scrupules et les soutiens des « gens de qualité », ou La Vie écrite par Grimarest (1705), « un des plus faux et des plus ennuyeux romans qui aient jamais paru », selon Jean-Baptiste Rousseau. Cette tendance s’accentue aux siècles suivants, où se développe le mythe moliéresque, relayé par les biographes et les critiques, mais aussi par les institutions culturelles, artistiques et scolaires, et où s’opère ce que Nathalie Heinich a appelé une « mise-en-légende » de l’artiste. Recopiées, amplifiées ou au contraire discréditées, minorées, les histoires imaginées par les premiers biographes et commentateurs sont pérennes. Cet ouvrage s’interroge sur le rôle de la fiction dans la réception de Molière, et plus généralement s'attache à éclairer la construction de l'histoire littéraire.

Table des matières

Présentation

Partie I. La construction de sa légende : prémices et motifs constitutifs

I. Si Molière m’était conté... de son vivant

par Georges Forestier

II. Avec approbation et privilège du Roi : écrire la vie de Molière sous le regard de la censure

par Laurence Macé

III. Le motif du chariot dans la représentation littéraire de la troupe de Molière

par Hélène Thil

IV. Molière au miroir de La Forêt

par Sophie Marchand

Partie II. Molière personnage

V. Quand Molière nous est conté par lui-même :

L’Impromptu de Versailles, une réponse au Portrait du peintre

par Céline Paringaux

VI. L’Ombre de Molière en sa maison ou Molière mis en pièces à la Comédie-Française (1680-1739)

par Jeanne-Marie Hostiou

VII. De quoi Molière est-il le prétexte ? Molière mis en scène en Italie au XVIIIe siècle par Carlo Goldoni et Pietro Chiari

par Andrea Fabiano

VIII. À bas Molière ! Construction du mythe et déconstruction de l’anti-mythe de Molière dans les pièces à auteurs de la période révolutionnaire et impériale

par Barbara Innocenti

IX. « Entre un sourire de tristesse et un éclat de rire de la nature » : portraits de Molière en auteur romantique?

par Esther Pinon

Partie III. Molière vu par les peintres et les sculpteurs

X. Une rivalité d’artistes (Houdon et Caffieri) : l’image sculptée de Molière entre 1775 et 1785

par Guilhem Scherf

XI. Molière, ses œuvres et ses interprètes sur les cimaises des salons parisiens

par Dominique Lobstein

XII. Sculpter Molière au XIXe siècle : variations sur la figure du grand homme

par Sophie Picot-Bocquillon

Partie IV. Molière réinventé par les artistes

XIII. Revivre et rêver Molière : la place de la fiction chez Louis Jouvet et Antoine Vitez

par Cyril Chervet

XIV. Le Molière d’Ariane Mnouchkine, ou l’aventure de l’Illustre Théâtre du Soleil

par Sandrine Blondet

XV. Si Molière m’était conté... par les archives du Théâtre du Soleil, de Guy-Claude François et de Daniel Ogier

par Corinne Gibello-Bernette

Partie V. Molière, un bien commun

XVI. « Molière raconté par ses demeures » : le XIXe siècle de Molière par l’immobilier

par Marie-Clémence Régnier

XVII. Les romans de Monsieur de Molière : variations et invariants dans les romans à destination de la jeunesse

par Bénédicte Louvat

XVIII. Molière (comédien) malgré lui : avatars mémoriels d’une gloire nationale dans la France contemporaine

par Martial Poirson

XIX. Pourquoi avoir besoin de Molière aujourd’hui ?

Les valeurs incarnées par Molière en France au début du XXIe siècle

par Anthony Saudrais

Marc Douguet est maître de conférences à l’université Grenoble Alpes et membre de l’UMR Litt&Arts. Il travaille sur le théâtre français du XVIIe siècle.

Élodie Bénard est agrégée de lettres modernes et docteure en littérature française. Elle travaille sur les anecdotes constitutives du discours critique sur Molière et, en stylistique computationnelle, sur les motifs syntaxiques typiques des personnages de ses pièces.