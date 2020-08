Driss Chraïbi, La Greffe (théâtre)

présentation de Kacem Basfao.

El Kalima (Alger), collection "Djib. Petits inédits maghrébins", n° 9, 2020.

EAN13 : 9789931441441 — 126 pp., 14€.

Driss Chraîbi (1926-2007) n'avait pas - c'est le moins que l'on puisse dire - le sens de l'archive. De ce fait, les textes inédits et autres documents de se main ne sont pas légion ; par bonheur, il a connu, comme auteur et producteur, une belle carrière radiophonique, "riche et passionnée", selon ses propres termes.

Créée le 26 juin 1966 sur l'antenne de France Culture dans une réalisation de Georges Godebert et une distribution comprenant Catherine Chraïbi, Jean-Roger Caussimon et Amidou, La Greffe est une dramatique inédite, et l'une des rares de Chraïbi qui ne soit pas directement adaptée de l'une de ses oeuvres romanesques.