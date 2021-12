La revue Double Jeu consacre son 18e numéro aux décors de théâtre et de cinéma.

Ce numéro est dirigé par Pierre Causse, Léa Chevalier et Valérie Vignaux.

Longtemps restés à l’ombre des ateliers et des studios, les décorateurs se trouvent rarement au centre de l’attention. Loin des usuelles perspectives dramaturgiques ou auteuristes, ce numéro de Double Jeu propose de mettre en lumière les techniques et le savoir-faire de ce groupe professionnel. Au croisement du théâtre et du cinéma, il interroge les manières de penser et fabriquer les décors : comment sont-ils conçus ? Quel est leur rôle et leur statut ?

Les textes organisés en trois axes problématiques questionnent les méthodologies d’approche du décor au regard des diverses ressources mises à disposition dans les fonds d’archives. Forts de ces premières recherches, les auteurs écrivent une histoire des pratiques et examinent les processus de représentation du réel au théâtre, au cinéma mais aussi à l’opéra entre le XIXe et XXIe siècle.

