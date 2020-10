Données, recettes & répertoire. La scène en ligne (1680-1793) /

Databases, Revenues, & Repertory: The French Stage Online, 1680-1793,

éd. Sylvaine Guyot et Jeffrey S. Ravel,

MIT Press, 2020.

Ce collectif interdisciplinaire et bilingue s’appuie sur le corpus d’archives numérisées des Registres de la Comédie-Française pour étudier les choix de programmation et la politique tarifaire des Comédiens-Français aux XVIIe et XVIIIe siècles, tout en évaluant les possibilités ouvertes par les humanités numériques dans le champ de l’histoire sociale et culturelle du théâtre.

Plusieurs contributions de cet ouvrage s’attachent à identifier les tendances majeures qui caractérisent les évolutions du répertoire et l’équilibre financier de la Comédie-Française sur plus d’un siècle, tandis que d’autres se concentrent sur le tournant des années 1760, quand l’influence des grandes figures des Lumières se fait sensible sur la scène parisienne. Un troisième ensemble d’articles se propose de sonder les apports des méthodes numériques pour l’étude de l’histoire du théâtre et pour les sciences humaines en général : les procédures d’enquête et les résultats des humanités numériques sont-ils radicalement inédits ? Sous quelles conditions ces nouvelles méthodologies conduisent-elles à reformuler les questionnements de la critique littéraire et de l’histoire culturelle ? Dans quelle mesure ces approches sont-elles aussi l’occasion d’approfondir notre compréhension sensorielle du passé ?

Table des matières

In Memoriam Christian Biet, 1952-2020

Introduction

Sylvaine Guyot et Jeffrey S. Ravel, « Histoire du théâtre et humanités numériques »

I - Interpréter les archives : données, visualisations, sons

Jeffrey S. Ravel, « La Comédie-Française par les chiffres, 1752-2020 »

Jeffrey Peters, « Voir le littéraire : la visualisation de données et le Projet des Registres de la Comédie-Française »

Juliette Cherbuliez, « Les sons du théâtre : publics, acoustique, déclamation »

Dan Edelstein, « Commentaire – Retour vers le futur »

II - Répertoire et recettes au XVIIIe siècle

William Weber, « Les répertoires parallèles de l’Opéra et de la Comédie-Française à la fin de l’Ancien Régime »

François Velde, « Une analyse des recettes de la Comédie-Française, 1680-1793 »

Derek Miller, « Commentaire – Définir le “répertoire” »

Anne E.C. McCants, « Commentaire – Revenus, prix, comptabilité : l’économie théâtrale révélée par le Projet des Registres de la Comédie-Française »

III - Autour de 1760

Thomas M. Luckett, « Troubles financières et stratégies commerciales à la Comédie-Française pendant la guerre de Sept Ans »

Pierre Frantz, « Le Moment Voltaire »

Lauren R. Clay, « L’étrange carrière de Voltaire, le dramaturge le plus rentable du XVIII e siècle »

siècle » Logan J. Connors, « Commentaire – Célébrer Voltaire dans les années 1760 »

Postface