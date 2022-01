Le tarot n’est pas qu’un jeu, c’est aussi un outil de divination. Il incarne la rencontre entre le hasard, les lois de la probabilité et l’espoir de prédire l’avenir. Dans Le Château des destins croisés, Italo Calvino n’a-t-il pas fait des cartes de tarot les instruments dont se servent des personnages privés de la parole pour raconter leur histoire ?

De l’art divinatoire aux mathématiques, des jeux à la littérature, ce livre explore des activités de l’esprit à première vue sans lien les unes avec les autres, mais qu’a déjà rapprochées une longue tradition intellectuelle, de Leibniz à Colas Duflo en passant par Simone Weil. Se croisent et dialoguent des prophéties touarègues empreintes d’arithmétique et des écrivains de l’Oulipo, des machines à roues et des mathématiciens illustres.

Invitation à se perdre dans les sentiers qui conduisent du « pile ou face » à l’écriture romanesque, ce voyage dans le temps et l’espace est aussi une manière de regarder autrement l’ordre des savoirs et du monde.

Dominique Casajus est anthropologue, directeur de recherche au CNRS. Il s’intéresse à la culture des Touaregs sahéliens, en particulier à leur poésie, sur laquelle il a développé une réflexion comparative qui l’a conduit à se pencher sur la poésie des troubadours et la question homérique.