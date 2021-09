Notre Homère. stratégies d'appropriation des poèmes homériques (XVIe - XXIe siècle)

Sous la direction de Christiane Louette et Agathe Sahla

Grenoble : UGA Editions, coll. "Lire l'Antiquité", 2021

EAN 9782377472819.

Prix : 35EUR.

Présentation :

À l’heure où traductions et adaptations d’Homère se multiplient, ce livre explore les moyens que les artistes et écrivains français ont mis en oeuvre pour faire d’Homère un auteur patrimonial. Transmission, traduction, transformation, transposition : les auteurs examinent toute forme d’appropriation créatrice qui se réalise parfois au risque d’un dévoiement ou d’un écart. Son sujet est la vulgarisation d’Homère à tous les sens du terme, du plus noble – le transfert dans la langue vulgaire – au plus péjoratif – la chute du piédestal – en passant par l’adaptation à un public pluriel : vulgariser, c’est rendre accessible au plus grand nombre. Les auteurs font le choix de considérer les diverses appropriations des textes homériques comme des enrichissements, voire des oeuvres à part entière : il ne s’agit pas seulement de traduire, mais de faire « nôtre ».

Transhistorique et pluridisciplinaire, il croise les approches d’antiquisants et de modernistes, de stylisticiens et de comparatistes, approches plurielles et multiples d’un nous collectif.