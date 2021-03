Dire pour faire. De la pragmatique à la praxéolgie

Denis Vernant

UGA Éditions, coll. Langues, Gestes, Paroles, 2021

isbn : 978-2-37747-229-1

Pages : 252

Prix : 25 EUR

Résumé :

Dire pour faire est un ouvrage de philosophie du langage que l’on peut présenter comme un véritable traité de praxéologie, science de l’action humaine. Composé de 13 chapitres, il constitue une excellente synthèse des écrits classiques dans ce domaine, allant de considérations historiques et épistémologiques à des analyses plus appliquées. Intégrant les derniers travaux de recherche, l’auteur démontre la pertinence du traitement praxéologique et dresse un panorama représentatif de ses applications. Dans la première partie, l’auteur présente une contextualisation historique et épistémologique de l’approche actionnelle qui s’impose comme un véritable paradigme dans les différents courants de la philosophie du langage au xxe siècle. La seconde partie propose une méthode d’analyse par niveaux : sémantique, pragmatique et enfin praxéologique. La troisième partie aborde la question cruciale du raisonnement (déduction, induction, etc.) et celle du sens qui conditionnent toute communication. Enfin la dernière et quatrième partie exposera les aspects « politiques » de tout acte de langage et construira une définition du thème de « l’innovation » à partir de ses déterminants praxéologiques.

Table des matières:

Préambule

Prologue

Première partie : Le paradigme actionnel en philosophie du langage

Chapitre 1 : Frege pragmaticien

Introduction

1. Logique/langage

2. De la pensée à l’action

Chapitre 2 : Revenir à Austin

1. L’analyse de l’acte de discours

2. Le rôle des expositifs

3. Praxéologie

4. Dépasser le monologisme

Chapitre 3 : Lecture actionnelle de Grice

0. Introduction

1. Du dialogue comme objet

2. L’approche actionnelle

3. Le jeu inférentiel

4. La nécessité de développements praxéologiques

Chapitre 4 : Sémiotique et approche actionnelle du langage

1. Différences théoriques

2. Convergences paradigmatiques

3. Conclusion

Deuxième partie : L’articulation pragmatique/praxéologie

Chapitre 5 : Les niveaux d’analyse des phénomènes communicationnels

1. Analyse sémantique : les actes de discours

2. Analyse pragmatique : les interactions

3. Analyse praxéologique : les transactions

Chapitre 6 : Approche stratifiée de la référenciation

0. Introduction

1. Le niveau logique

2. Niveau pragmatique

3. Niveau dialogique

4. Niveau praxéologique

5. Conclusion : Des choix philosophiques

Chapitre 7 : Texte et contexte en dialogue

0. Le primat du médium

1. Discours/Texte

2. L’apport du texte

3. Le rôle du cotexte

4. L’intérêt de l’intexte

5. Du contexte

6. La nécessaire prise en compte de la situation

7. L’arrière-plan actionnel

8. Du perlocutoire

9. Le renversement praxéologique

Chapitre 8 : Le renversement praxéologique

1. Le primat praxéologique

2. L’exemple du Corbeau et le Renard

3. Conclusion

Troisième partie : Le raisonnement dans la construction du sens

Chapitre 9 : Singularité logique et praxéologique de l’abduction

1. L’abduction comme instinct rationnel

2. Dimension inférentielle de l’abduction

3. Dimension « instinctive» de l’abduction

4. Conclusion

Addendum

Chapitre 10 : La dimension inférentielle du sens

1. Austin

2. Wittgenstein, les jeux de langage

3. Grice, les implicitations dialogiques

4. La dimension inférentielle du sens

5. Conclusion

Chapitre 11 : Pour une logique de l’in/compatibilité

1. Introduction

2. Logique

3. Le discours ordinaire

4. La protologique de l’in/compatibilité

5. Conclusion

Quatrième partie : Les enjeux politiques de la praxéologie

Chapitre 12 : Habermas ou l’usage idéologique de la pragmatique

1. De l’idéologie

2. L’approche théorique du dialogue

3. L’«éthique de la discussion» comme idéologie

4. Conclusion

Chapitre 13 : L’innovation à l’aune des nanotechnologies

1. Définition liminaire de l’innovation

2. La « révolution nanotechnologique

3. La novation du dispositif nanotechnologique

4. L’« innovation» nanotechnologique

5. De la novation à l’innovation : le saut axiologique.

Épilogue

Origine des chapitres

Bibliographie

Index des auteurs

Index des notions

Cet ouvrage dispose d’une page dédiée surle site te web de l'éditeur où vous trouverez toutes les informations : https://www.uga-editions.com/uga-editions-/dire-pour-faire-786389.kjsp?RH=12869425720219599

Vous pouvez commander cet ouvrage chez votre libraire

Ou auprès de UGA Éditions