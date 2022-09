L’Attention est-elle jamais possible si, pour sortir de la distraction, il faut déjà être attentif ? La Domination ne risque-t-elle pas de nier sa condition de possibilité en réduisant à néant la volonté de celui sur qui elle s’exerce ? Comment pouvons-nous Consoler s’il nous faut pour cela commencer par rejoindre l’autre en sa désolation?

Nous parlons le plus souvent des choses dans le silence des contradictions qui les animent. Chaque chose bat pourtant d’un coeur paradoxal qui tient la pensée philosophique en échec tout en lui donnant son impulsion.

C’est le principe assumé de ce dictionnaire : penser signifie toujours surmonter les contradictions, et si la contradiction n’était pas partout, la pensée ne serait chez elle nulle part.

Dans un langage accessible, chaque notion se trouve ici élucidée par l’épreuve de son paradoxe. D’Absolu à Volonté, en passant par Conscience et Tabou, Plaisir et Droit, Cosmos et Substance, ce dictionnaire offre une introduction inédite à la philosophie et un remarquable approfondissement de son exercice.

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Un dictionnaire hégélien de la philosophie est-il possible ? par Hicham-Stéphane Afeissa (en ligne le 17 septembre 2022).