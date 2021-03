Dictionnaire François Mauriac

Caroline Casseville-Ragot, Jean Touzot (dir.)

ISBN 9782380960082

1216 p.

38 €

Honoré Champion

PRESENTATION

Loin d’être un écrivain du consensus, François Mauriac échappe à toutes les catégories. À ceux qui veulent l’emprisonner dans son milieu d’origine, il se confronte, à ceux qui étiquettent son œuvre, il s’oppose. On le croit de droite, il pense à gauche. Fidèle mais rebelle, il résiste et se cabre. Catholique, il écrit des romans sulfureux au parfum de scandale. Bourgeois, il met en évidence les failles d’une société traditionnelle et réagit contre l’oppression et l’injustice. Provincial et sédentaire, il s’engage par-delà les frontières et défend une vision universelle de l’humanité. Académicien et Prix Nobel, couronné pour son œuvre romanesque, il s’impose comme éditorialiste et jette son « prix dans la bagarre ». Inclassable, Mauriac dérange.

Renouer avec l'œuvre et la pensée d’un auteur continuellement en mouvement, incapable de rentrer dans le rang et engagé toujours plus avant dans l’exercice de sa liberté, tel est le projet de cet ouvrage, composé de plus de sept cents entrées rédigées par une équipe internationale de soixante-douze spécialistes.

Table des matières et Biographies...