Dialogues Francophones, Centre d'Études Francophones/Editura Universităţii de Vest, 2020.

EAN13 : 12247073.

Dialogues Francophones, no 22-23/2018-2019

« Génération - un univers polysémique (?) »

Responsables du numéro : Ileana Neli EIBEN, Ioana MARCU

Timisoara, EUV, 2019, 180 pages

Le numéro 22-23 de la revue Dialogues francophones se veut une réflexion sur la « génération » comme productrice de textes, et sur les enjeux de la création littéraire à l’heure actuelle ‑ et non seulement ‑, mais aussi sur la représentation de la « génération » comme groupe d’individus (même origine, même âge, même époque) dans les littératures française et francophones.

Table des matières

Avant-propos

Ileana Neli EIBEN (Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie), Ioana MARCU (Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie), Générations –un univers polysémique (?)/5

Introduction

Antoine COMPAGNON (Collège de France, France/Columbia University, États-Unis), Littérature et innovation/11

Générations

Margareta GYURCSIK (Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie), Nausée métaphysique, nausée ludique : Sartre, Queneau, Ducharme/25

Roxana MAXIMILEAN (Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie), La figure de l’ancêtre dans Le livre des nuits de Sylvie Germain/40

Hani Georges FANOUS (Université de Damiette, Égypte), Génération du discours poétique chez Philippe Jaccottet. Étude de cas : Cahier de Verdure/51

Anamaria MARC (Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie), De l’Écriture à l’Histoire : la problématique de la (ré)génération littéraire chez François Weyergans/66

Ioana MARCU (Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie), Fractures inter- et intra-générationnelles de/dans la littérature issue de l’immigration maghrébine/76

Pierre Suzanne EYENGA ONANA (Université de Yaoundé I, Cameroun), Esthétisation des conflits de génération et postulation éthique du vivre ensemble dans Le Roi Albert d’Effidi de Francis Bebey/92

Entretiens

« Le livre a longtemps été pour moi la seule fenêtre ouverte sur le monde extérieur… », entretien avec Jean Jauniaux, propos recueillis par Iulia-Roxana Georgiu (Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie)/107

« Écrire serait en quelque sorte pousser le langage jusqu’à une certaine limite où il ne serait plus lui-même. », entretien avec Jean Luc Outers, propos recueillis par Ileana Neli Eiben (Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie)/117

« La femme-écrivaine-éditrice Felicia Mihali et la femme-mémoire dans le roman de Felicia Mihali, Une deuxième chance pour Adam », entretien avec l’auteure Felicia Mihali, propos recueillis par Georgeta Prada (Université Dunărea de Jos, Galați, Roumanie)/121

Traductions

Gaëtan BRULOTTE, « Cent jours avec Caroline. Centenier », traduction inédite en roumain par Margareta GYURCSIK/130

Comptes rendus

Mircea, Corneliu, Traité de l’Esprit, traduit du roumain par Maria Ţenchea et Adina Tihu, Paris : Editions Kimé, 2018 (Vasile Popovici)/149

Mikšić, Vanda et Le Calvé Ivičević, Evaine (dir.), Entre jeu et contrainte. Pratiques et expériences oulipiennes. Actes du colloque international « Écriture formelle, contrainte, ludique : l’Oulipo et au-delà », les 29-31 octobre 2015, Université de Zadar, Zagreb : Meandar Media, 2016 (Margareta Gyurcsik)/150

Gyurcsik, Margareta, Gaëtan Brulotte ou la lucidité en partage, Montréal : Nota Bene, 2018 (Eiben Ileana Neli)/152

Paravy, Florence (sous la direction), Williams Sassine n’est pas n’importe qui, Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, Coll. Littératures des Afriques, n 4, 2018 (Eiben Ileana Neli)/154

Marcu, Ioana, La problématique de l’« entre(-)deux » dans les littératures des « intranger⸱e⸱s », Paris : L’Harmattan, coll. Études transnationales, francophones et comparées/ Transnational, Francophone and Comparative Studies, 2019 (Tihu Adina)/156

Bredane, Sabrinelle et Jollin-Bertocchi, Sophie (dir.), Les Cahiers J.-M.G. Le Clézio, no 11/2018, « Romanesque, romances », Caen : éds. Passage(s) (Alexandra Darãu-Ştefan)/158

Luică, Larissa, Je e(s)t un autre. Autobiographie et pseudo-autobiographie dans l’œuvre de Driss Chraïbi, Bucuresti : Editura Universitatii din Bucuresti, 2018 (Ioana Marcu)/162

Papahagi, Cristiana, Les prépositions de la trajectoire en français et en roumain : étude synchronique et diachronique, Cluj-Napoca : Casa Cǎrţii de Ştiinţã, 2015 (Eugenia-MiraTãnase)/164

Pellat, Jean-Christophe (dir), Le Grevisse de l’enseignant. L’analyse des textes, Paris : Magnard, 2017 (Gabriel Camară)/169

Pellat, Jean-Cristophe, Stéphanie Fonvielle, Le Grevisse de l’enseignant. Grammaire de référence, Paris : Magnard, 2017(Gabriel Camară)/171

Notices bio-bibliographiques/173