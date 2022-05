Dialogues francophones, n° 25/2021,

"Poétique.s du corps dans les littératures francophones contemporaines",

Coord. : Ioana Marcu (Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie) et Magdalena Malinowska (Université de Silésie à Katowice, Pologne)

Le numéro 25 de la revue Dialogues francophones a proposé aux auteur.e.s d’approfondir la question du corps dans les littératures francophones contemporaines

Table des matières



Avant-propos/



Ioana MARCU (Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie), Magdalena MALINOWSKA (Université de Silésie à Katowice, Pologne), Poétique.s du corps dans les littératures francophones contemporaines /9



Introduction



Gaetan BRULOTTE (Université de Louisiane à Lafayette, États-Unis), La perception du corps à travers l’histoire. Prolégomènes : Position du corps dans le symbolisme social/15



Littératures française et francophones d’Europe



Willem HARDOUIN-ZANARDI (Sorbonne Université, France), Représenter l’infini. Le corps féminin dans les romans de Claude Simon/47



Afef AROUS-BRAHIM (Université d’Artois, France/Université de Carthage, Tunisie), L’écriture du corps dans Le Grand Troupeau de Jean Giono/59



Lucie PONS (Université Aix-Marseille, France), Le corps « ravi ». L’œuvre de Pascal Quignard comme archéologie de l’existence/71



Isabelle MULLET-BLANDIN (Université Jean Monnet à Saint-Etienne), Écrire pour faire corps. La poétique sensible de Nicolas Bouvier dans l’Usage du monde/87



Jules Thérance MIHINDOU MI-MOUBAMBA (Université Omar Bongo, Gabon), Structures du religieux et figures du corps dans Lorsque j’étais une œuvre d’art d’Éric-Emmanuel Schmitt/107



Littératures francophones de l’Afrique Noire, du Maghreb et de l’Orient



Gérard KEUBEUNG (McDaniel College, Maryland, États-Unis), Deshumanisation et criminalisation des corps malades en postcolonie. Une lecture de La Grève des bàttu d’Aminata Sow Fall/121



Hubert EDZODZOMO ONDO (Centre Africaniste d’Études sur le Monde Hispano-lusophone, ENS/ Centre de Recherches Afro-hispaniques, UOB, Libreville, Gabon), Représentations du corps dans les littératures contemporaines du Gabon et de la Côte d’Ivoire. Étude de cas : Fam !, Une âme aux enchères, Le retour de l’enfant soldat et Destins de clandestins/135



Rodrigue BOULINGUI (Sorbonne Université, France), Le droit à la satire du corps dans la trilogie de Bénicien Bouschedy /151



Wiëm NAGHMOUCHI (Université de Jendouba, Institut Supérieur des Sciences Humaines, Tunisie), Le corps dans tous ses états dans La vie et demie de Sony Labou Tansi/165



Iliassa Abdallah NOURDINE (Université des Comores, Mvouni, Comores), Éthique et esthétique de la sexualité dans un contexte post-colonial. Le cas des Rives à dérives d’Ibrahim Ali/181



Zineb ALI-BENALI (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, France), Corps de la femme, territoire de la guerre. Poétique pour la parole absente/197



Sabrine HERZI (Université de Jendouba, Institut Supérieur des Sciences Humaines, Tunisie), Révolte et perception du corps féminin dans Parcours d’une prostituée tunisienne de Mounira Bouzid/217



Fatima Zohra ELYOUBI (Université Mohamed V, Maroc), Corps, amour charnel et viol dans les romans de Mohamed Nedali/229



Omar BENJELLOUN (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc), Représentation du corps féminin dans Des houris et des hommes d’El Mostafa Bouignane/241



Outhman BOUTISANE et Adil BOUDIAB (Université Moulay Ismaïl/ Université Abdelmalek Essaadi, Maroc), L’écriture du corps chez Lotfi Akalay et Atiq Rahimi/253



Noemi LINARDI (Université Sorbonne Nouvelle, France), Enjeux du corps féminin combattant. Étude de La Main de Dieu de Yasmine Char/265



Littératures francophones du Canada, des Caraïbes et de l’Océan Indien



Georgeta PRADA (Université « B. P. Haşdeu », Cahul, République de Moldavie), Le corps en rayons dans le roman Rayonnements de Ying Chen/279



Maude LAFLEUR (Université du Québec à Montréal, Canada), Quand le ventre porte la mort. Lectures de l’infertilité sous le prisme des imaginaires québécois et afro-antillais/293



Leila ANNABI (Université de Tunis, Tunisie), La poétique du corps blessé dans la poésie d’Édouard Glissant/311



Pauline CHAMPAGNAT (Université de Rennes 2, France), Corps violentés : filiation, servitude et migration dans Desirada de Maryse Condé/321



Sara BUEKENS (Université de Gand, Belgique/ University of Idaho, États-Unis), Le corps dans les déchets. « Discours trans-corporels » dans la littérature francophone des îles de l’Océan Indien/333



Rencontres francophones



Neli Ileana EIBEN/ Margareta Gyurcsik ou le triple visage (professeure, chercheure, traductrice) d’une figure clé des études françaises à l’Université de l’Ouest de Timişoara/349



Entretiens



Entretien avec François Noudelmann, propos recueillis par Claudiu GHERASIM (Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie)/355



Traductions inédites



Gaetan BRULOTTE, Nulle part qu’en haut désir, fragment traduit en roumain par Andreea GHEORGHIU/362



Simona FERRANTE, Terre blanche, fragments traduits en roumain par l’auteure/364



Comptes rendus



Christiane Kègle et Jean de Dieu Itsieki Putu Basey (dir.), Études littéraires, vol. 49 n°s 2-3, « Littérature Francophone de Belgique : Langue, Identité, Histoire. À partir des travaux de Marc Quaghebeur », 2020 (Peter Klaus)/381



Jean-François Caparroy, Poésie francophone de Louisiane à la fin du XXe siècle. Complexité linguistique et clandestinité dans les œuvres de Arceneaux, Cheramie et Clifton, Bruxelles : P.I.E. Peter Lang, 2017 (Peter Klaus)/388



Georgeta Prada, Les métamorphoses identitaires dans l’écriture de Kim Thúy, Ying Chen, Dany Laferrière et Wajdi Mouawad, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2021 (Andreea Dobrescu)/393



Jişa, Simona, Sergiu Mişcoiu et Modibo Diarra (dir.), Raconter les politiques conflictuelles en Afrique. Regards croisés, Paris : Éditions du Cerf, coll. « Patrimoines », 2021 (Claudiu Gherasim)/397



Adela Drăgan, Muriel Fendrich, La communication professionnelle écrite. Cahier de séminaire, Galaţi : Galati University Presses, col. « Ştiinţe umaniste », 2020 (Carmen Andrei)/401



Notices bio-bibliographiques/405