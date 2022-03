ENSATT, Lyon

Depuis leur création en février 2020, les Journées d’Informatique Théâtrale réunissent des chercheur.es, des artistes et des informaticien.nes de la scène théâtrale francophone revendiquant une pratique théâtrale utilisant l’informatique comme moyen d’expression et/ou outil de composition. Visant à l’émergence d’un champ d’activités, celui de l’« informatique théâtrale », sur le modèle de l’informatique musicale, les JIT abordent l’ensemble des domaines de la conception artistique et technique (scénographie, jeu d’acteur, dramaturgie, son, régie, etc.) mais aussi des problématiques touchant à la documentation, à l’annotation et à l’archivage des processus de création, ainsi qu’aux questions de médiation avec les publics.



Comme pour l’édition inaugurale à Grenoble en 2020, ces deuxièmes journées veulent constituer un lieu de rencontre pour une communauté existante mais éparse et offrir à chacun.e – équipe scientifique et/ou artistique – la possibilité de venir présenter des travaux passés, en cours ou à venir. Si l’interdisciplinarité, qui caractérise de nombreuses productions scéniques contemporaines, contribue à faire émerger des problématiques informatiques communes, les Journées d’Informatique Théâtrale tentent aussi de se concentrer sur des formes plus spécifiquement théâtrales, en se focalisant sur des enjeux liés notamment à la dramaturgie (qu’elle soit textuelle ou « plurielle ») et au jeu de l’acteur.trice.



Les soumissions pourront aborder tant des développements informatiques dont les domaines d’application seraient les arts de la scène, que des collaborations conjointes entre artistes et informaticien.nes pour le développement d’environnements ou de dispositifs de création. Elles pourront concerner des projets universitaires, ou seulement artistiques, développés selon des méthodologies de recherche relevant de la recherche-création ou pas. Nous serons également attentifs aux conséquences de l’usage du numérique sur les environnements de travail et une place sera faite aux témoignages des artistes, mais aussi et surtout des personnels techniques et administratifs des institutions qui se confrontent quotidiennement aux mutations engendrées par ces « nouveaux » usages.

Cette deuxième édition est organisée par le centre Inria Grenoble Rhône Alpes, l’ENSATT et le laboratoire Passages XX-XXI de l’Univ. Lyon 2. Le comité d’organisation est dirigé par Corinne Touati (Inria) et le comité scientifique par Rémi Ronfard (Inria, LJK, Univ. Grenoble Alpes) et Mireille Losco-Lena (ENSATT, Passages XX-XXI, Univ. Lyon 2). Ces deuxièmes journées auront lieu à l’ENSATT à Lyon les 10 et 11 octobre 2022, en préambule à EXPERIMENTA, Biennale Arts Sciences 2022, qui se tiendra du 12 au 22 octobre à Grenoble.



Appel à communications



Le recours aux outils informatiques offre aux artistes de la scène une palette de possibles dans la création, en temps réel ou en amont de la représentation, d’espaces mouvants, aléatoires en apparence, dans lesquels les interprètes (acteur.trices, danseur.ses, performeur.ses) sont à même d’évoluer voire même de modifier leur environnement virtuel ; le jeu d’interaction entre interprètes et scénographie s’en trouve modifié, entraînant aussi de considérables mutations des notions de corporéité et de gestes. En particulier, les scénographies virtuelles permettent l’immersion des performeur.ses et des spectateur.trices au sein même de l’univers du spectacle, ce qui ouvre aux artistes des possibilités dramaturgiques nouvelles, et pose aux informaticien.ne.s des problèmes scientifiques inédits.

Si les scénographies virtuelles constituent la face visible des usages de l’informatique au théâtre, les dramaturgies digitales pourraient en être les ramifications souterraines. Comment l’informatique peut-elle participer de la dramaturgie d’un spectacle ? Comment les artistes la mettent-ils au service de leur propos ? Les nouveaux usages de l’informatique au théâtre ouvrent également des voies d’écriture et de développement dramaturgique encore peu étudiées.

Pour répondre à ces questionnements, les Journées francophones d’Informatique Théâtrale souhaitent rassembler une communauté de théoricien.nes et de praticien.nes de l’informatique et du théâtre. Pour ces journées, nous sollicitons des communications décrivant soit des productions passées, en cours ou en projet, alliant informatique et théâtre ; soit des réflexions théoriques sur les relations entre informatique et théâtre ; soit des états de l’art sur des questions de recherche liées aux utilisations de l’informatique par et pour le théâtre ; soit des contributions scientifiques destinées à enrichir l’état de l’art en informatique théâtrale.

Parmi les thématiques abordées, nous privilégierons les partages d’expérience et les contributions techniques autour des langages de programmation et des outils de création proposés par les informaticiens aux artistes et techniciens du théâtre ; l’analyse des nouvelles scénographies et dramaturgies rendues possibles par les innovations techniques de l’informatique théâtrale ; et les tentatives de définition de cette nouvelle discipline, de ses enjeux scientifiques et artistiques, et de ses liens avec les domaines voisins de l’informatique musicale, des arts numériques, du jeu vidéo et de la réalité virtuelle immersive.



Domaines abordés :



Immersion pour les arts de la scène (RA, RV)

Archivage, annotation et documentation

Diffusion en ligne et théâtre virtuel

Régie numérique et virtuelle

Dramaturgie numérique

Scénographie virtuelle

Acteurs virtuels



Approches scientifiques :



Sciences de l’information et de la communication

Esthétique, sociologie, histoire de l’art

Informatique graphique

Humanités numériques

Littérature, linguistique

Intelligence artificielle

Performance studies

Sciences cognitives

Arts de la scène

*



Les propositions seront sélectionnées par un comité scientifique composé d’experts des différentes disciplines représentatives du domaine de l’informatique théâtrale au sens large. Chaque communication sélectionnée donnera lieu à une présentation de 20 minutes pendant les journées et une publication dans les actes des journées d’informatique théâtrale (https://hal.archives-ouvertes.fr/JIT).



Dates :



Dépôt des propositions : 25 mai 2022.

Réponse aux auteurs : 25 juin 2022.

Journées :auront lieu les 10 et 11 octobre 2022.



Site de soumission : Les propositions doivent être déposées au format PDF sur le site

https://easychair.org/my/conference?conf=jit2022.



Format : Les propositions (2 à 4 pages) peuvent être rédigées en français ou en anglais, en respectant le format des Journées d’Informatique Théâtrale. Les feuilles de style LATEX et WORD sont disponibles sur le site de soumission.



Conseil scientifique:



Franck Bauchard, New York State University, Buffalo

Frédéric Bevilacqua, IRCAM et Univ. Paris 6

Philippe Bloesch, ENSATT

Thierry Coduys, IanniX Association

Myriam Desainte-Catherine, Univ. Bordeaux

Marc Douguet, Univ. Grenoble Alpes

Robert Faguy, Univ. Laval, Quebec

Georges Gagneré, Univ. Paris 8

Sylvie Gibet, Univ. Bretagne Sud

Laurent Grisoni, Univ. Lille

Martin Hachet, Inria et Univ. Bordeaux

Sophie Lucet, Univ. Rennes 2

Erica Magris, Univ. Paris 8, THALIM-CNRS

Yann Orlarey, GRAME et Inria Lyon

Alexis Paljic, Mines Paris Tech, PSL

Marielle Pelissero, Université libre de Bruxelles, NYU Tisch

Izabella Pluta, Laboratoire Cultures et Humanités digitales, Lausanne, Suisse

Nicolas Pronost, Univ. Lyon 1

Marine Riguet, Univ. Reims Champagne Ardennes

Julie Sermon, Laboratoire Passages XX-XXIe, Université Lyon 2

Bernard Serpette, Inria et Univ. Bordeaux

Julie Valero, Univ. Grenoble Alpes

Francois Weber, ENSATT



Contacts pour les questions scientifiques :

Mireille Losco-Lena, mireille.losco@ensatt.fr

Rémi Ronfard, remi.ronfard@inria.fr

Pour les questions d’organisation :

Sophie Azzaro, sophie.azzaro@inria.fr